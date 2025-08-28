Vardi blizu prelaska u Kremoneze

Kremoneze, novi član italijanske Serije A, blizu je potpisa ugovora s legendarnim napadačem Lester Sitija, Džejmijem Vardijem.

Prema informacijama italijanskih medija, Vardi je pristao na uvjete i kao slobodan igrač potpisat će za Kremoneze, nakon što mu je istekao ugovor s Lesterom na kraju prošle sezone.

Navodi se da su preostali samo posljednji detalji ugovora prije nego što obje strane stanu i stave potpis, a 38-godišnji napadač nastavi karijeru u Italiji.

Vardi je proveo 13 sezona u Lesteru, od čega devet u Premijer ligi. Za klub je odigrao 500 utakmica i postigao 200 golova. Jedan je od 34 igrača u historiji Premijer lige s više od 100 golova, trenutno na 14. mjestu najboljih strijelaca svih vremena sa 145 golova u 342 utakmice.

Lesterovi navijači će ga pamtiti kao vođu ekipe koja je došla do čudesnog osvajanja titule 2016. godine i kao istinsku legendu kluba.

Facebook komentari