Najplaćeniji fudbaler Premier lige zarađuje 2,5 miliona eura mjesečno!

Moglo se pročitati i kako su karijere Raheema Sterlinga i Jacka Grealisha, nekada velikih zvijezda engleskog fudbala, krenule nizbrdo. Završili su na posudbama, ali su i dalje među najplaćenijima u elitnom takmičenju.

Najveću platu u Premier ligi ima Erling Haaland iz Manchester Cityja. Norvežanin svake sedmice na račun dobije 525.000 funti, što je oko 610.000 eura. Na mjesečnom nivou to iznosi približno 2,44 miliona eura!

Na drugom i trećem mjestu nalaze se zvijezde Liverpoola – prvi strijelac tima Mohamed Salah i kapiten Virgil van Dijk. Četvrti je Brazilac Casemiro iz Manchester Uniteda,piše N1

Liste predstavljaju sedmične plate u funtama:

Erling Haaland (Manchester City) – £525,000 sedmično

Mohamed Salah (Liverpool) – £400,000 sedmično

Casemiro (Manchester United) – £350,000 sedmično

Virgil van Dijk (Liverpool) – £350,000 sedmično

Raheem Sterling (Chelsea) – £325,000 sedmično

Bernardo Silva (Manchester City) – £300,000 sedmično

Bruno Fernandes (Manchester United) – £300,000 sedmično

Jack Grealish (Manchester City) – £300,000 sedmično

Omar Marmoush (Manchester City) – £295,000 sedmično

Kai Havertz (Arsenal) – £280,000 sedmično

