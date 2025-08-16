Najplaćeniji fudbaler Premier lige zarađuje 2,5 miliona eura mjesečno!

Moglo se pročitati i kako su karijere Raheema Sterlinga i Jacka Grealisha, nekada velikih zvijezda engleskog fudbala, krenule nizbrdo. Završili su na posudbama, ali su i dalje među najplaćenijima u elitnom takmičenju.
Najveću platu u Premier ligi ima Erling Haaland iz Manchester Cityja. Norvežanin svake sedmice na račun dobije 525.000 funti, što je oko 610.000 eura. Na mjesečnom nivou to iznosi približno 2,44 miliona eura!
Na drugom i trećem mjestu nalaze se zvijezde Liverpoola – prvi strijelac tima Mohamed Salah i kapiten Virgil van Dijk. Četvrti je Brazilac Casemiro iz Manchester Uniteda,piše N1
Liste predstavljaju sedmične plate u funtama:
Erling Haaland (Manchester City) – £525,000 sedmično
Mohamed Salah (Liverpool) – £400,000 sedmično
Casemiro (Manchester United) – £350,000 sedmično
Virgil van Dijk (Liverpool) – £350,000 sedmično
Raheem Sterling (Chelsea) – £325,000 sedmično
Bernardo Silva (Manchester City) – £300,000 sedmično
Bruno Fernandes (Manchester United) – £300,000 sedmično
Jack Grealish (Manchester City) – £300,000 sedmično
Omar Marmoush (Manchester City) – £295,000 sedmično
Kai Havertz (Arsenal) – £280,000 sedmično