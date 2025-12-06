Detalji dvostrukog ubistva i samoubistva porodice iz BiH: Tijela danima bila u kući užasa

Iako su tri tijela danas pronađena u porodičnoj kući u Čačku, prema nezvaničnim saznanjima „Blica“, dvostruko ubistvo i, kako se sumnja, samoubistvo nisu se dogodili danas, već nekoliko dana ranije, ali još uvijek nema informacija o tačnom datumu.

Kako je „Blic“ ranije pisao, sumnja se da je V. Č. (47) nožem prerezao vrat svojoj majci M. Č. (72) i ocu N. Č. (79), a zatim, kako se pretpostavlja, sebi nanio teške povrede u predjelu grudnog koša i vena, od kojih je preminuo na licu mjesta.

Javnost i policija za ovaj jezivi slučaj saznali su tek danas, ali, kako tvrdi izvor „Blica“, ubistva i samoubistvo nisu se desili danas.

Međutim, još nije poznato kada se tačno zločin dogodio, kao ni ko je pozvao policiju.

Komšije su i dalje u šoku zbog ovog stravičnog događaja, a ne prestaju se pojavljivati nova, neobična saznanja o ovoj porodici koja se prije 26 godina doselila u ovu kuću iz Bosne i Hercegovine. Kako je ranije objavljeno, u toj kući je prethodno živjela četveročlana porodica – otac, majka i dvije kćerke.

Tokom bombardovanja kuća je oštećena, a tadašnji vlasnik izvršio je samoubistvo vješanjem u dnevnoj sobi.

Prema tvrdnjama komšija, majka je nakon toga prodala kuću supružnicima koji su danas ubijeni,piše Avaz

