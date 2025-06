Đoković se oglasio poslije meča Albanije i Srbije: Veliko bravo za oba tima na ponašanju

Srbijanski teniser Novak Đoković pohvalio je fudbalere Albanije i Srbije za ponašanje na meču kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a utakmica između ove dvije zemlje je održana jučer.

Mar 21, 2025; Miami, FL, USA; Novak Djokovic (SRB) reacts after losing a point against Rinky Hijikata (AUS)(not pictured) on day four of the Miami Open at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images