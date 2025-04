Sarajevo zasluženo slavilo u sarajevskom derbiju: Keremeh i Gordeziani donijeli pobjedu

Fudbaleri Sarajeva savladali su Željezničar u 28. kolu WWin lige BiH rezultatom 2:1. Tako se Sarajevo ustabililo na trećoj poziciji i pobjegli su Željezničaru na četiri boda.Sarajevo je sjajno otvorilo meč, nekoliko šansi je imao Lulić, no Muftić na golu je bio sjajan.

Prvu šansu Željezničar je imao u 28. minuti preko Šošića, koji je šutirao glavom iz teške pozicije, no otišlo je to preko gola. Kasnije je i Radovac probao makazicama, no otišlo je to pravo u ruke Rogića.U 35. minuti Keremeh fenomenalno prolazi po lijevoj strani, no šutira pravo u Muftića. Četiri minute kasnije Keremeh ponovo prijeti, Muftić odbija loptu, a onda iz drugog pokušaja Keremeh hvata volej, koji je bio neodbranjiv za Muftića.

Tek što se krenulo s centra u drugom dijelu sudija pokazuje na penal. Cavnić je izbacio loptu, no zakačio je i igrača Sarajeva. Gordeziani je preuzeo odgovornost i pogodio.

Nakon toga Sarajevo prepušta terensku inicijativu Željezničaru, a oni su prijetili preko Al Džabera i Markovića. Igrao se 64. minut kada je Krpić sjajno pokušao glavom nakon asistencije Šošića, a Rogić je vrhovima prstiju to skida. Pet minuta kasnije Al Džaber je prošao po lijevoj strani i uposlio Boljevića, koji sjajno pogađa.Pokušavao je Željezničar do kraja meča doći do poravnanja, no nisu uspjeli. Imalo je Sarajevo dva zicera u posljednjih deset minuta, no Muftić je odbranio Pavičiću i Turkešu.

Na portalu “Avaza” ste mogli pratiti tekstualni prijenos meča.84′ – Keremeh je sjajno prošao po desnoj strani i uposlio saigrača, no još jednom Željezničar spašava Muftić.

81′ – Keremeh je uposlio Pavičića, koji je sam izašao preko Muftića, no ovaj je sjajno reagirao i ostavio Željezničar u životu.

69′ – Boljević smanjuje prednost Sarajeva. Paskalev je pogriješio, Al Džaber je asistirao Boljeviću, koji sjajno pogađa.

64′ – Krpić je glavom probao nakon asistencije Šošića, vrhovima prstiju je to Rogić skinuo.14:35 Meč osiguravaju jake policijske snage. Detaljnije o tome čitajte ovdje.

14:00 Željezničar igra u sljedećem sastavu: Muftić, Cavnić, Galić, Mahmić, Marković, Lagumdžija, Radovac, Šošić, Al Džaber, Boljević i Krpić,piše Avaz.

Zekić se opredijelio za sljedećih 11: Rogić, Mujkić, Lulić, Soldo, Keremeh, Pavičić, Beganović, Bubanja, Pasakalev, Gordeziani, Kurepšak.

Facebook komentari