Miralem Pjanić o Rusiji: Ovo što UEFA i FIFA rade je pogrešno, šta je sa Izraelom?

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine i sadašnji igrač moskovskog CSKA Miralem Pjanić govorio je o brojnim temama za podcast “Comment.show”, gdje se dotakao i Rusije.

Pjanić je stao u odbranu Rusije kada je riječ o sportskim sankcijama UEFA-e i FIFA-e, a dotaknuo se i nikada odigrane prijateljske utakmice između te zemlje i Bosne i Hercegovine.

On i Džeko digli glas

– Reći ću vam iskreno. Fudbalski savez BiH je donio odluku da se utakmica igra u Rusiji i to je kritikovano od strane naše javnosti. Onda smo Edin Džeko i ja rekli da možda ne bi trebali ići tamo jer je situacija teška i složili smo se da ne idemo.

Nismo rekli ništa loše o Rusiji ili Rusima. Nikada nisam imao problema sa nekim iz Rusije. Tri godine kasnije sam dobio poziv od CSKA i pitao sam kakva je situacija u njihovoj zemlji jer mi je stalo do života. Rečeno mi je da je situacija normalna i odlučio sam doći u CSKA – ispričao je Pjanić.

“Mali princ” je naveo kako od dolaska u CSKA ima potpuno novu perspektivu na to što se događa u svijetu sporta, a što je povezano s međunarodnom politikom.

Nova perspektiva

– Sada kada sam ovdje u Rusiji, mislim da je ono što UEFA i FIFA rade sa Rusijom pogrešno. Zaista se ne slažem s njima. Ako pogledamo šta se sada dešava u Izraelu, i njihovi timovi mogu igrati u Evropi, ali Rusija ne može.

Ne mogu se složiti sa ovim. Naravno, to su političke stvari sa kojima se ne slažem, ali u trenutku kada su me pitali jasan odgovor je bio upravo to. Danas možda mislim drugačije. Ako mi sutra kažu da li ću ići u Rusiju da igram, reći ću naravno da idem – poručio je Pjanić.

Podsjetimo, Miralem Pjanić je od septembra prošle godine član CSKA, u koji je stigao kao slobodan igrač nakon epizode u Al Sardži. Potpisao je ugovor na godinu dana uz opciju produženja na još jednu.

