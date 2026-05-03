39-godišnjak osumnjičen da je u kašice za bebe stavljao otrov za miševe

Pet “manipuliranih” staklenki jednog tipa dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija. Šesta staklenka, za koju se smatra da je u Austriji, još nije pronađena.

“Danas smo uspjeli uhapsiti sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca”, rekao je glasnogovornik policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

Ranije danas novine Kronen Zeitung rekle su da je muškarac uhapšen u pokrajini Salzburg, koja graniči s Njemačkom.

I dok HiPP nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Die Presse objavile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronska pošta poslana HiPP-u u martu, u kojoj se tražilo dva miliona eura unutar šest dana, ali da kompanija nije primijetila poruku sve do dvije sedmice nakon roka.

HiPP je rekao da je e-mail poslan na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često, javlja Hina

