39-godišnjak osumnjičen da je u kašice za bebe stavljao otrov za miševe

Objavljeno prije 41 minuta

Austrijska policija objavila je danas da je uhapsila 39-godišnjeg sumnjivca povezanog sa slučajem trovanja dječjih kašica otrovom za miševe u, kako je rekao njemački proizvođač hrane, pokušaju iznude.

Pet “manipuliranih” staklenki jednog tipa dječje hrane njemačkog proizvođača HiPP sigurno je pronađeno prošli mjesec u Austriji, Češkoj i Slovačkoj prije nego što su bile konzumirane, rekla je tada njemačka policija. Šesta staklenka, za koju se smatra da je u Austriji, još nije pronađena.

“Danas smo uspjeli uhapsiti sumnjivca, 39-godišnjeg muškarca”, rekao je glasnogovornik policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gdje je pronađena kontaminirana staklenka, ne otkrivši druge detalje jer bi to moglo ugroziti istragu.

Ranije danas novine Kronen Zeitung rekle su da je muškarac uhapšen u pokrajini Salzburg, koja graniči s Njemačkom.

I dok HiPP nije otkrio detalje iznude, austrijske novine Die Presse objavile su ubrzo nakon što je otkriven slučaj da je elektronska pošta poslana HiPP-u u martu, u kojoj se tražilo dva miliona eura unutar šest dana, ali da kompanija nije primijetila poruku sve do dvije sedmice nakon roka.

HiPP je rekao da je e-mail poslan na grupnu adresu koja se ne provjerava tako često, javlja Hina


