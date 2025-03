Počinju pripreme bh. nogometaša za utakmice s Rumunijom i Kiprom

Nogometaši BiH trenirat će u Trening kampu FK Sarajevo na Butmiru do četvrtka kada je planiran put u Rumuniju.

Selektor Sergej Barbarez 23 igrača, ali očekuje da kompletan tim na raspolaganju ima tek u srijedu kada su planirana dva zatvorena treninga,pišu Vijesti

– Sigurno da smo i mi i uzbuđeni i željni utakmica, željni druženja, rada i sigurno da imamo svoje planove i ciljeve, bez obzira kako se grupa zvala. Dosta smo uradili u ova 3-4 mjeseca. Sami znate da su sve utakmice same za sebe i one razvijaju i plan i strategiju i viziju. Sigurno da nam je cilj da naša očekivanja podignemo na viši nivo i što se tiče rezultata i što se tiče igre. Želimo nastaviti gradnju tima, vodićemo računa o igračima u kojem su ritmu, koja je pozicija u klubu. Vidjeli sa čime raspolažemo u ovih šest utakmica koje smo odigrali, na koga se možemo više osloniti, na koga manje. Neko može biti nezadovoljan tretmanom u klubu, ali reprezentacija je druga priča, to je priča ponosa i voljnog momenta. Važno je da igrači dođu sa osmijehom, da su željni utakmica – rekao je Barbarez u petak u obraćanju medijima.

Nogometaši BiH kvalifikacije započinju u petak utakmicom protiv Rumunije u Bukureštu, dok tri dana kasnije u Zenici dočekuju selekciju Kipra.

Facebook komentari