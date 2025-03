Sudije ponovo u centru pažnje u novoj pobjedi Zrinjskog

Igman je u 18. minuti ostao s igračem manje, jer je Spremo dobio direktan crveni karton nakon prekršaja nad Topićem. Domaći su žestoko protestovali, ali odluka se nije promijenila. Vrlo diskutabilan trenutak.

Mostarski tim je zatim preuzeo kontrolu nad igrom i u 32. minuti stvorio dobru priliku, ali je Ćeman sjajno zaustavio udarac Pranjića.

Plemići su nastavili s napadima, no domaći su uspješno odolijevali pritisku – sve do 69. minute. Gosti su izveli korner, a nakon gužve pred golom Igmana, lopta stiže do Ivančića, koji istu spušta do Topića. Šutirao je ofanzivac Zrinjskog s ivice kaznenog prostora i pogodio za vodstvo gostujuće ekipe.

Desetak minuta kasnije, Majić je postigao pogodak za 0:2, a isti fudbaler u 85. minuti stiže do drugog gola na meču i rješava pitanje pobjednika.

Nakon ovog trijumfa Zrinjski je stigao do 54 boda. S druge strane, Igman ostaje u opasnoj zoni sa 20 osvojenih bodova,pišu Vijesti

Igman – Zrinjski 0:3 (Topić 69’, Majić 82’ i 85’)

Gradski stadion u Konjicu. Glavni sudija: Dragan Petrović (Banjaluka). Crveni karton: Milan Spremo (Igman).

IGMAN: Ćeman, K. Hebibović, Sadiki, Bajrić, Posinković (Burey), Đorić, Bešagić, Herić, Spremo, Mešić (A. Hebibović), Mulato (Duranović).

ZRINJSKI: Karačić, Memija, Šunjić (Dujmović), Mašić, Tičinović (Mamić), Savić, Ivančić, Pranjić, Abramović, Topić, Bilbija (Mulahusejnović).

