Gvardiola uputio kritiku navijačima Leedsa zbog zvižduka postačima: Poštujte vjeru

Trener Mančester Sitija (Manchester City), Pep Gvardiola (Guardiola), uputio je kritiku navijačima Lidsa (Leeds) a razlog je bio ometanje i zvižduci upućeni igračima, odnosno postačima, iz Sitija.

Gvardiola je pozvao na međusobno poštivanje religija, pogotovo jer je to veliki dio života u današnjem svijetu.

Takođe, trener Lidsa Edmund Rimer (Riemer) je reagirao te izjavio da je i on razočaran takvim ponašanjem.

Utakmica je nakratko bila prekinuta da bi trojica igrača Sitija mogli iftariti na stadionu Elland Road, a o tome su obaviješteni i sami navijači Lidsa.

Unatoč tome, veliki broj navijača Lidsa izrazili su nezadovoljstvo zbog prekida utakmice. Igračima je od 2021. godine dopušteno prekidanje posta tokom utakmica Premier lige.

Kratka pauza zbog iftara izazvala negodovanje navijača Leedsa

Gvardiola se na konferenciji za novinare osvrnuo na incident.

– Živimo u modernom svijetu, zar ne? Vidite šta se sve dešava. Poštujte vjeru, poštujte različitost, u tome je poenta. Premier liga dopušta pauzu od jedne ili dvije minute kako bi igrači koji poste to mogli učiniti. Tako je kako je. Naravno da igrači to znaju. Uzeli smo malo vitamina jer Čerki (Cherki) i Ajt-Nuri (Ait-Nouri) danas nisu jeli. Ništa više od toga. Pitanje je smiju li to učiniti ili ne? U čemu je problem – rekao je Pep.

Facebook komentari