Potvrđeno: Američki vojnici poginuli u operaciji Epski bijes

TRI AMERIČKA vojnika poginula su, a još petorica su teško ranjena u sklopu operacije Epski bijes, objavilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na društvenoj mreži X.”Nekolicina drugih vojnika zadobila je lakše ozljede od šrapnela i potrese mozga te se vraćaju na dužnost. Opsežne borbene operacije se nastavljaju, a naš odgovor je u tijeku”, stoji u objavi. “Situacija se brzo mijenja, stoga iz poštovanja prema obiteljima nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitete poginulih boraca, dok ne prođu 24 sata od obavještavanja najuže rodbine.”

Zasad nije poznato na koji su način vojnici stradali. Njihova pogibija dolazi u vrijeme dok Iran uzvraća na američke i izraelske napade, gađajući američke vojne baze diljem regije. Predsjednik Donald Trump još je u subotu ujutro u video izjavi upozorio da bi tijekom operacije moglo doći do američkih,piše Indexžrtava.

