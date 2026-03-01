Svijet

Alireza Arafi imenovan u privremeno rukovodstvo Irana

19.6K  
Objavljeno prije 10 sati

ran je u nedjelju imenovao Alirezu Arafija u privremeno vijeće za rukovođenje državom, koje će upravljati zemljom nakon ubistva vrhovnog vođe Alija Khameneija.

ijeće za procjenu svrsishodnosti sistema izabralo je ajatolaha Alirezu Arafija za člana privremenog rukovodećeg vijeća – izjavio je portparol tog tijela Mohsen Dehnavi u objavi na platformi X.Privremeno vijeće, u kojem će biti i predsjednik države te šef pravosuđa, vodit će Iran dok Skupština eksperata “što je prije moguće ne izabere stalnog vođu”,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh