Šef iranske diplomatije: Zemlje Bliskog istoka trebaju biti ljute na Izrael i SAD, ne na Iran

ranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je rat protiv Irana “nametnut” od strane SAD-a i Izraela, te da regionalne zemlje ne bi trebale vršiti pritisak na Teheran da prekine sukob, već na Washington i Tel Aviv.

“Znam kakav je njihov stav; neki nisu sretni, neki su čak i ljuti, a neki pokušavaju razumjeti situaciju. Ono što bih želio da shvate jeste da ovo što se dešava u regiji nije naša krivica, nije naš izbor. Ovo je rat koji su nametnuli SAD i Izrael. Ako su ljuti, trebali bi biti ljuti na Izrael i Sjedinjene Države. Ne bi trebali vršiti pritisak na nas da zaustavimo ovaj rat, već na drugu stranu”, rekao je Araghchi.On je naglasio da Iran ne cilja susjedne zemlje, već isključivo američke vojne ciljeve u regiji.

“Nemamo nikakav problem sa zemljama s druge strane Perzijskog zaljeva. Imamo prijateljske i dobrosusjedske odnose sa svima njima i odlučni smo da ih nastavimo. Ono što radimo jeste čin samoodbrane i odgovor na američku agresiju. Ne napadamo našu braću u Perzijskom zaljevu, već američke ciljeve”, rekao je.

“Nemamo namjeru zatvoriti Hormuški moreuz”

Araghchi je također izjavio da Iran nema namjeru zatvoriti Hormuški moreuz niti poduzeti poteze koji bi ugrozili pomorski saobraćaj u ovom trenutku, nastojeći umiriti zabrinutost zbog moguće šire regionalne eskalacije.

Govoreći o ubistvu vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija, Araghchi je taj čin opisao kao “veoma ozbiljan i bez presedana” te “očigledno kršenje međunarodnog prava”.

“To je apsolutno bez presedana i veliko kršenje međunarodnog prava da vođu jedne zemlje ubiju strane snage. To će ovaj sukob učiniti još opasnijim i kompleksnijim”, rekao je.

Uspostavljeno tranzicijsko vijeće

Istovremeno, iranski ministar je potvrdio da su državne institucije nastavile funkcionirati i da je pokrenut ustavni proces izbora novog vrhovnog vođe.

“Počeli smo ustavni proces. Danas je uspostavljeno tranzicijsko vijeće koje čine predsjednik, predsjednik pravosuđa i jedan član Vijeća čuvara. Oni će privremeno obavljati dužnost lidera dok Skupština eksperata ne izabere novog vrhovnog vođu, što bi se moglo dogoditi za dan ili dva”, rekao je Araghchi.

“Nemamo izbora”

On je također optužio Sjedinjene Države da su napale Iran dok su diplomatski pregovori još trajali.

“Uvijek smo bili otvoreni za diplomatiju, za razliku od Amerike, koja nas je napala po drugi put tokom pregovora”, rekao je.

Araghchi je naglasio da Iran smatra svoje vojne operacije legitimnim činom odbrane, dodajući da Teheran nema mogućnost da napadne teritoriju SAD-a, već cilja američke baze i vojne objekte u regiji koji se koriste za operacije protiv Irana,piše N1

“Američka vojska nas napada i nemamo drugog izbora osim da se branimo. Ne možemo gađati ciljeve na teritoriji SAD-a, pa se moramo baviti njihovim bazama i instalacijama u regiji”, rekao je.

Intervju dolazi usred dramatične eskalacije sukoba između Irana s jedne i SAD-a i Izraela s druge strane, nakon što je Teheran pokrenuo raketne napade na američke ciljeve u regiji kao odgovor na zajedničke udare na iransku teritoriju.

