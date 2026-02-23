Najveća bomba u F1: Povezana najveća Epstajnova imena

Nakon objave više od tri miliona stranica dokumenata o finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, u javnost i dalje izlaze novi detalji.

Kako prenosi Front Office Sports, među imenima koja se pojavljuju u materijalima nalaze se i istaknute figure iz Formule 1. Dokumenti ukazuju na širok krug kontakata Epstajna i njegove saradnice Gilejn Maksvel u svijetu elitnog motosporta.

Među najpoznatijima koji se spominju je dugogodišnji čelnik Formule 1 Berni Eklston. Prema zapisima, 2001. godine primio je paket koji je poslao Epstajn, dok se njegovo ime pojavljuje i u kasnijoj prepisci između Epstajna i britanskog političara Pitera Mendelsona, vezanoj za potencijalno preuzimanje staze Silverston.

Sličan paket navodno je poslan i biznismenu Lorensu Strolu, danas povezanom s timom Aston Martin. U dokumentima se spominju i privatni kontakti sa Maksvel, uključujući pozive na događaje koje je organizovao Epstajn.

U materijalima se navode i druga poznata imena iz svijeta Formule 1, poput bivšeg šefa tima Reno Flavija Brijatorea, te Žana Todta, nekadašnjeg čelnika Međunarodne automobilske federacije i jednog od ključnih ljudi uspjeha Ferarija. U pojedinim e-mailovima iz 2003. godine spominje se i bivši vozač Formule 1 Edi Irvajn.

