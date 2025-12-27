Kćerka slavnog boksera dobila skupocjene poklone

Božić koji je Emilija Sinamon Alvarez (Emily Cinnamon Álvarez) provela s porodicom teško da će ikada zaboraviti. Iako je njen otac, Saul „Kanelo“ Alvarez (Saúl “Canelo” Álvarez), nedavno ostao bez svjetskih titula u supersrednjoj kategoriji, porodična atmosfera i raskošni pokloni pokazali su da u njegovom domu nije nedostajalo razloga za slavlje.

Najstarija Kanelova kæerka u oktobru je napunila 18 godina, pa su darovi bili u skladu s punoljetstvom. Emilija je na Instagramu podijelila fotografije poklona koje je dobila od oca i dečka, pjevača Jaziela Avilesa, a njihova ukupna vrijednost mjeri se u stotinama hiljada eura.

Najveću pažnju privukao je poklon od oca – crni Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, luksuzni automobil èija se cijena procjenjuje na gotovo 150.000 dolara. Uz to, na fotografijama su se našli i sat Cartier te torba Versace, simboli prestiža koji rijetko kome u tim godinama stoje na raspolaganju.

