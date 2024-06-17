Lana Pudar i Edin Atić najbolji u 2025.

Bosna i Hercegovina po 25. put je dobila najbolje sportiste, a godinu na izmaku obilježili su plivačica Lana Pudar i košarkaš Edin Atić koji su krunisani večeras u hotelu “Holiday“ u Sarajevu na manifestaciji Izbora najboljeg sportiste BiH u organizaciji “Nezavisnih novina“ i Radio-televizije BiH.Ovo je četvrti put u nizu da Lana ponese laskavu titulu, dok je ovo za košarkaša Bosne prvo priznanje. Ove godine žirijem je predsjedavao legendarni bh. fudbaler Mehmed Baždarević, koji sa ostatkom žirija imao težak posao, ali je na kraju uz konsenzus svih donio pravične odluke.

Lana Pudar je osvojila srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu za plivače ispod 23 godine u disciplini 200 m delfin. Takođe, ove godine započela svoju univerzitesku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljajući Univerzitet Virđinija. U konkrenciji bile su još i skijašica Elvedina Muzaferija, biciklistkinja Lejla Njemčević, karatistkinja Emina Sipović, tekvandoistica Džejla Makaš i džudistkinja Anđela Samardžić.

Edin je Atić je ovoga ljeta bljesnuo na Evropskom prvenstvu. Košarkaš sarajevske Bosne je bio jedan od glavnih poluga u timu Adisa Bećiragića koji je pisao istoriju na Eurobasketu. “Zmajevi“ su nakon 32 godine izborili nokaut-fazu evropskog prvenstvu. Na šest mečeva prosječno je bilježio 9,5 poena, 4,3 skoka i 5.8 asistencija po meču. Bio je sedmi najbolji asistent takmičenja. U konkurenciji za najboljeg sportistu našla su imena poput Anesa Bostandžića (karate), Vedada Karića (biciklizam), Jovana Lekića (plivanje), Amela Tuke (atletika), Damira Džumhura (tenis) i Tonija Miletića (džudo).

Epitet najbolje ekipe ponijela je muška košarkaška reprezentacija BiH. Nagrada za najboljeg trenera zasluženo je otišla u ruke Adisa Bećiragića, selektora bh. košarkaša i tvorca istorijskog rezultata na Eurobasketu. Za najperspektivniju sportistkinju i najperspektivnijeg sportistu proglašeni su kadetska šampionka Evrope u streljaštvu Zakira Pušina i fudbalski dragulj banjalučkog Borca Matej Deket,piše Avaz

Dodijeljena je nagrada i za razvoj sporta, a ona je otišla na adresu Sportskih igara mladih. Žiri je nagradu za sportski uzor dodijelio Odbojkaškom klubu ORT Novo Sarajevo, dok je najbolji sportista u paraolimpijskom sportu čudesni plivač Ismail Barlov. Nagrada za najbolju ekipu u paraolimpijskom sportu pripala je reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci. Nagrade za životno djelo dodijeljene Fahrudinu Prljači, te Branislavu Crnogorcu i posthumno Mladenu Žižoviću i Đevadu Šabeti. Srca čitalaca “Nezavisnih novina“ i posjetilaca portala www.nezavisne.com ove godine osvojila je tekvandoistkinja Džejla Makaš, osvajačica petog mjesta sa Svjetskog prvenstva u konkurenciji seniorki.

