Osvojio prvo zlato u istoriji zemlje, a sada je dobio i svoj državni praznik

Kako se navodi u saopštenju vlade Bocvane, predsjednik će na aerodromu dočekati nacionalnu olimpijsku reprezentaciju koja je na Olimpijskim igrama osvojila četiri medalje.

Botswana's Letsile Tebogo and US' Rai Benjamin compete in the men's 4x400m relay final of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 10, 2024. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)