Muzički kameleon: Kako je Josip Čolić s “Ribarovim sinom” oživio balade s dušom

Mladi muzičar iz pjesme u pjesmu dokazuje da je pravi estradni kameleon koji svjesno odbija ostati zarobljen u jednom žanru.

Njegov novi singl “Ribarov sin”, koji najavljuje studijski album “San”, donosi stilski zaokret koji vraća na scenu atmosferu i toplinu legendarnog balaševićkog stila.

Iza ovog projekta stoji dr. Feđa Imamović, Josipov izvršni producent i autor kompletne muzike i tekstova.

Umjesto klupskih pritisaka i TikTok algoritama, Imamović je stvorio prostor u kojem tekst i čista emocija vode glavnu riječ.

“A mašta može svašta, da popneš se na oblak i pecaš snove, budeš zvijezda i svemir, il’ samo ribarev sin”, stihovi su nove pjesme Josipa Čolića.

– Pjesma “Ribarov sin” je za nas bila ogroman izazov jer potpuno odudara od svega što se danas plasira mlađoj publici. Iskreno, drago nam je što imamo tu slobodu da publici uvijek ponudimo nešto novo, zrelije i potpuno neočekivano – ističe Imamović.

Prateći spot je kao kratki igrani film. Sniman na autentičnim lokacijama Makarske rivijere, od Podgore, preko starog sela Makar i istoimene konobe, pa do kamenih Batinića, video donosi priču punu kontrasta.

Josip na ekranu pokazuje izuzetan talenat za glumu i prolazi kroz radikalnu transformaciju. Priča kreće s omažom teškom ribarskom životu i bacanju mreža na jadranskom valu, a zatim se oštro lomi u priču o “bad boy” liku sklonom porocima i životu na rubu zakona, vodeći publiku do neočekivanog filmskog obrata.

Cijeli projekat donosi savršen balans između modernog, filmskog izraza i Čolićevih čvrstih hercegovačkih korijena iz Livna i Kupresa.

– Kada smo radili na spotu i pjesmi, cilj nam je bio da spojimo sirovu stvarnost i umjetnost bez estradne plastike. Uvijek polazimo od toga da publika zaslužuje iznenađenje i iskrenu priču, a reakcije na ovaj filmski zaplet pokazuju da smo uradili pravu stvar – govori Josip Čolić.

