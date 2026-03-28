Džentlmenski potez Čole oduševio Milicu Pavlović: E, sad mogu da umrem

Naime, Čola je u jednom momentu sišao sa bine među publiku, a čim je stao ispred nje prišao joj je i poljubio joj ruku.Džentlmenski potez oduševio je Zetru i Sarajlije, a koliko je Milica bila počastvovana zbog ovog gesta pokazala je simpatičnim komentarom koji smo čuli.

“E, sad mogu da umrem!”, rekla je s osmijehom i nastavila da uživa u koncertu.

Inače, Milica je po dolasku u Zetru potvrdila za bosanskohercegovačke medije da je prije nekoliko dana ušla u muzički studio i da je počela sa snimanjem pjesama za svoj novi studijski album,pišu Vijesti

