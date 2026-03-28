Muzika

Džentlmenski potez Čole oduševio Milicu Pavlović: E, sad mogu da umrem

6.3K  
Objavljeno prije 2 sata

Milica Pavlović prisustvovala je u petak veče prvom od pet koncerata Zdravka Čolića u sarajevskoj Zetri. Muzička zvijezda je iz prvog reda uživala u spektaklu balkanske ikone pop muzike, a jedan trenutak pamtiće sigurno zauvijek.

Naime, Čola je u jednom momentu sišao sa bine među publiku, a čim je stao ispred nje prišao joj je i poljubio joj ruku.Džentlmenski potez oduševio je Zetru i Sarajlije, a koliko je Milica bila počastvovana zbog ovog gesta pokazala je simpatičnim komentarom koji smo čuli.

“E, sad mogu da umrem!”, rekla je s osmijehom i nastavila da uživa u koncertu.

Inače, Milica je po dolasku u Zetru potvrdila za bosanskohercegovačke medije da je prije nekoliko dana ušla u muzički studio i da je počela sa snimanjem pjesama za svoj novi studijski album,pišu Vijesti


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh