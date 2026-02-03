Ko je Čolin bivši menadžer koji je navodno prava meta napada: Pištoljem napadao komšije, sad radi s Bregovićem

Na vilu čuvenog pop pjevača Zdravka Čolića na Dedinju oko pet časova ujutru bačena je bomba, a srećom, članovi porodice koji su u tom trenutku bili u kući osjećaju se dobro i nisu povrijeđeni.

U medijima su se potom pojavile informacije da je prava meta napada možda bio njegov bivši menadžer Adis Gojak, koji živi u kući pored.

– Ne znam stvarno za tu priču da sam ja bio meta. Nisam čuo, nadam se da nisam. Nisam se čuo sa Zdravkom – rekao je Gojak za Blic nakon napada na Čolićevu kuću.

Inače, o bivšem Čolinom, a sadašnjem menadžeru Gorana Bregovića, ranije su pisali mediji zbog incidenta koji se dogodio 2022. godine na Dedinju. Tada je Adis Gojak potegao pištolj na svoje prve komšije. Policiji je oduzeto vatreno oružje, koltni revolver, dok je protiv njega podnesena krivična prijava po članu 138 i 348 Krivičnog zakona.Vlasnik zgrade, koji je prijavio Gojaka policiji, opisao je situaciju:

– To je bila filmska priča. Momak je instalirao kamere, a on silazi razjaren, napada ga, psuje, tjera ga. Kada smo izašli iz stana, rekao mi je: „Pet minuta vam dajem“. Otrčao je gore i vratio se s pištoljem. Policija je sve evidentirala i oduzela mu oružje. Rekao sam da to nije prvi put i da stalno psuje i proziva ljude po komšiluku – ispričao je tada vlasnik zgrade za medije,piše Avaz

