Odvjetnik potvrdio: Zatvorenik umalo prerezao grkljan Diddyju

“Probudio se s nožem pod vratom”

Njegov prijatelj, Charlucci Finney, izjavio je za Daily Mail da se mogul jedne noći probudio u Metropolitan Detention Centeru u Brooklynu s oštricom prislonjenom na grlo. Priču su kasnije potvrdili i izvori za portal TMZ.

“Probudio se s nožem pod vratom”, rekao je Finney. “Ne znam je li se borio protiv njega ili su došli čuvari, samo znam da se to dogodilo… da ga je taj tip htio ozlijediti, Sean bi bio ozlijeđen. Trebala bi samo sekunda da mu se oružjem prereže grkljan i ubije ga.”

Finney vjeruje da je napad bio pokušaj zastrašivanja. “To je vjerojatno bio način da se kaže: ‘Sljedeći put nećeš biti tako sretan.’ Sve je to zastrašivanje. Ali kod Seana to neće upaliti. Sean je iz Harlema”, dodao je, prenosi Index.hr.

Odvjetnik potvrdio incident

Događaj je potvrdio i Diddyjev odvjetnik Brian Steel tijekom ročišta za izricanje presude. Naveo je kako je čuvar na vrijeme zaustavio zatvorenika, a kao motiv napada istaknuo je želju napadača da stekne “prestiž” ozljeđivanjem poznate osobe.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump otkrio je da ga je slavni reper zatražio predsjedničko pomilovanje.

