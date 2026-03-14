“Je li realno ovo?” Aleksandra gura Džejlu Ramović i smije se iza leđa: Objavljen novi snimak

Dio publike smatra da je Aleksandra u jednoj situaciji bila neprijatna prema bosanskohercegovačkoj pjevačici.

Tokom segmenta emisije u kojem su gosti učestvovali u igri, Aleksandra je u jednom trenutku gurnula Džejlu i rekla joj: „Okreni se“. Nakon toga joj je, kao dio zadatka, počela prstom „crtati“ po leđima.

„Čekaj, polako“, rekla joj je Džejla, dajući do znanja da prebrzo crta. U trenutku kada nisu bile u kadru, moglo se čuti kako bh. pjevačica govori: „Ja… ja… OK“, na šta je Aleksandra upitala: „Šta?“. Džejla je potom odgovorila: „Ja sam baš profesionalna“.

Na snimku se dalje vidi kako Aleksandra nastavlja da namjerno brzo „crta“ po Džejlinim leđima, a zatim se okreće prema kameri i smije. Upravo taj dio izazvao je brojne reakcije na TikToku, gdje su korisnici komentarisali njen odnos prema kolegici.

„Ljubomora je čudo“, „Je li realno ovo?“, „Kako je ljubomorna, jadno“, „Nisam ljubitelj Džejle, ali ovo nije u redu“, „Podrška za Džejlu – prelijepa, vaspitana i pametna djevojka“, samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod snimka.

Mnogi su, s druge strane, pohvalili Džejlu, ističući da je i u ovoj neprijatnoj situaciji ostala smirena i ponašala se vrlo profesionalno. Podsjetimo, Aleksandra je u istoj emisiji ranije prokomentarisala i to što Džejla svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

