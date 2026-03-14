Brodovi, desantni čamci, helikopteri i hiljade marinaca idu ka Iranu

Prema navodima BBC Newsa, dvojica američkih funkcionera potvrdila su za CBS News da se očekuje raspoređivanje jedinica iz amfibijske borbene grupe i prateće marinske ekspedicijske formacije.

USS Tripoli predvodi borbenu grupu

Grupu bi trebao predvoditi amfibijski jurišni brod USS Tripoli, koji je stalno raspoređen u Japanu.

Iako se ranije govorilo o oko 2.000 marinaca, ovakve formacije obično uključuju znatno veći broj vojnika. Jedinica predvođena brodom USS Tripoli najčešće broji oko 5.000 mornara i marinaca raspoređenih na više ratnih brodova.

Informaciju o mogućem raspoređivanju prvi je objavio The Wall Street Journal. Američki mediji navode da Washington razmatra slanje dodatnih snaga u Perzijski zaljev, uključujući upravo ovakvu borbenu grupu.

USS Tripoli bi se, prema tim navodima, pridružio već značajnoj američkoj floti raspoređenoj u blizini iranske obale.

Nije precizirano koji bi ratni brodovi pratili ovu grupu, ali takve formacije obično uključuju plovila za transport desantnih čamaca i

veliki broj helikoptera,pišu Vijesti

Šire operacije

Vojni analitičari ocjenjuju da raspoređivanje ovakvih snaga ukazuje na to da Pentagon razmatra širi spektar mogućih vojnih opcija. Među njima su zaštita komercijalnog pomorskog prometa u Hormškom moreuzu, ali i potencijalne ograničene operacije.

Kao moguća meta dodatne i šire operacije spominje se i Harg ostrvo u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva. To ostrvo, udaljen oko 35 kilometara od iranske obale, predstavlja ključnu naftnu luku kroz koju prolazi značajan dio iranskog izvoza nafte.

BBC navodi da su od početka sukoba u tom području primijećeni tankeri koji preuzimaju iransku naftu.

Facebook komentari