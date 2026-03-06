Strani radnici u BiH: Najtraženiji konobari, kuhari, čistači, tesari…

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini trenutno radi nešto više od 7.000 stranih radnika, a među najtraženijim zanimanjima su konobari, kuhari, čistači, tesari, te armirači, zidari i stolari, potvrdili su Feni iz Agencije za zapošljavanje UNIDAD.

S obzirom na kontinuirani nedostatak radne snage u određenim sektorima, ističu kako se očekuje da će potreba za stranim radnicima u narednim godinama dodatno rasti.

– Prema dostupnim podacima, u 2024. godini izdato je ukupno 5.798 radnih dozvola za strane radnike, dok ih je u 2025. godini, prema podacima Agencije za rad BiH, izdato ukupno 6702, od čega 3588 u FBiH, 2789 u Republici Srpskoj, te 325 u Brčko Distriktu BiH – navode iz UNIDAD-a.

Napominju kako određene kategorije stranaca, prema zakonu, ne moraju imati radnu dozvolu, pa je stvarni broj zaposlenih stranih radnika u BiH i nešto veći.

– Potreba za stranim radnicima u BiH je zaista velika i stalno raste. Kao agencija koja se bavi zapošljavanjem stranih radnika, primjećujemo da se broj poslodavaca koji nam se obraćaju povećava iz godine u godinu. Najveća potražnja trenutno je za zanimanjima poput konobara, kuhara, čistača, tesara, armirača, zidara, radnika u proizvodnji, stolara, ali i drugih pomoćnih i kvalifikovanih radnika – dodaju.

Iz UNIDAD-a kažu kako u BiH dolaze strani radnici iz različitih zemalja te da su trenutno najbrojniji oni iz Indije, zatim iz Turske, Nepala, Bangladeša, kao i iz zemalja regiona poput Srbije i Hrvatske.

– Najveći nedostatak radne snage trenutno je u građevinskom sektoru, ugostiteljstvu i proizvodnoj industriji i upravo su kompanije iz ovih sektora one koje najčešće zapošljavaju strane radnike kako bi održale kontinuitet poslovanja – naglašavaju.

Dodaju i kako sektor turizma i ugostiteljstva svake godine ima povećanu potrebu za radnom snagom uoči turističke sezone.

U tom sektoru poslodavci se već sada pripremaju i dio njih pokušava unaprijed osigurati radnike, uključujući i strane radnike, kako bi izbjegli nedostatak osoblja tokom najintenzivnijeg dijela sezone.

Ipak, iz Agencije ističu kako su procedure za zapošljavanje stranih radnika i dalje prilično kompleksne i dugotrajne.

– U posljednjih nekoliko mjeseci uvedene su određene izmjene s ciljem ubrzavanja procesa, posebno kroz Protokol između Službe za poslove sa strancima BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH potpisan u augustu 2025. godine. Taj korak je donekle olakšao proceduru, ali u praksi proces i dalje može biti spor – ocijenili su iz UNIDAD-a.

Podcrtavaju kako je proces zapošljavanja stranih radnika administrativno prilično složen te da zahtijeva poštivanje više procedura i propisa.

– Mi kao agencija sve procese vodimo striktno u skladu sa zakonom, upravo kako bismo izbjegli bilo kakve nepravilnosti. Zbog toga često savjetujemo poslodavcima da u ovaj proces uključe agencije koje imaju iskustvo u zapošljavanju stranih radnika. Takav pristup pomaže da se sva potrebna dokumentacija pravilno pripremi i podnese, čime se značajno smanjuje mogućnost grešaka i potencijalnih problema u praksi – kažu.

Napominju i kako prednost prilikom zapošljavanja imaju domaći radnici.

– I sam zakon je postavljen tako da se strani radnik ne može zaposliti ukoliko na evidenciji ima domaćih državljana koji ispunjavaju uslove za to radno mjesto. Osim toga, za poslodavce je zapošljavanje domaćih radnika jednostavnije, brže i finansijski povoljnije – zaključuju iz UNIDAD-a.

