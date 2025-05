Marija Šerifović otkrila kojeg kolegu je odbila za duet: Bilo je pritisaka

Jedan od najprepoznatljivijih vokala domaće pop scene, Marija Šerifović, poznata je po tome što izuzetno pažljivo bira pjesme koje će snimiti. U svojoj karijeri ima svega nekoliko dueta, a iza svakog od njih stoji jasna odluka – emocija mora biti iskrena i potpuna.Kako kaže, perfekcionistkinja je u svom poslu i ne prihvata projekte u koje ne vjeruje, čak i kad zna da bi neka pjesma mogla postati hit.

U emisiji “Premijera”, Marija je otkrila kako je odbila snimiti pjesmu “Ti i ja”, koja je kasnije postala veliki hit u izvođenju Saše Matića.Demo snimak za pjesmu “Ti i ja” otpjevala sam ja. Autor Saša Nikolić želio je da je snimim, ali ja sam to odbila po cijenu života – ispričala je Marija.

Dodala je da ni pozivi Saše Matića, koji je bio oduševljen pjesmom, nisu promijenili njeno mišljenje.

– Zvao me i Matić, nagovarao me, ali sam rekla: “Ne mogu, ne osjećam pjesmu, ne sviđa mi se”. Čak je i Saša Popović, tada kreativni direktor Granda, pokušavao da me uvjeri: “Idi snimi s čovjekom pjesmu”. Uopće nije stvar u njemu – snimila bih s njim najljepšu pjesmu, naravno – ali ova mi se jednostavno nije dopala.Na pitanje je li se pokajala zbog te odluke, Marija je odgovorila vrlo odlučno,piše Avaz

– Nisam se pokajala, ni danas. Super je pjesma, ali meni je previše mekana i fali mi nešto. I dalje stojim iza svoje odluke – poručila je.

Marijin profesionalni pristup i insistiranje na ličnoj emociji u svakoj interpretaciji još jednom potvrđuju njenu autentičnost i posvećenost muzici.

