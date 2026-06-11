Kolinda uoči utakmice: Navijam za BiH, a dragoj Kanadi želim da večeras nauči kako je igrati protiv Zmajeva

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, oglasila se na društvenim mrežama i poslala snažnu poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice.

Grabar-Kitarović je istakla da večeras navija za Zmajeve, naglašavajući duboke prijateljske i dobrosusjedske veze između dvije države.

“Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskog naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta”, poručila je bivša hrvatska predsjednica.

Ona je dodala kako je ovo ogroman trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, ali i za sve one koji istinski podržavaju svoje prve susjede.

“To je veliki trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas. Zato večeras: sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno”, navela je Grabar-Kitarović.

Na kraju se na duhovit način osvrnula i na protivnika reprezentacije BiH, selekciju Kanade, prema kojoj također gaji simpatije, ali je jasno dala do znanja ko je večeras favorit njenog srca.

“A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva”, zaključila je u svojoj objavi, prenosi Klix.

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