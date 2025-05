Hana Huljić o Petru Graši: Mnogo se promijenio otkad su došla djeca

Oni imaju trogodišnju kćerku Albu i šestomjesečnog sina Tonija. Navela je kako je nakon rođenja drugog djeteta postala pametnija i shvatila da je sasvim uredu malo ga ostaviti na čuvanje.

“S prvom curom nije bilo jednostavno. Stalno sam imala osjećaj grižnje savjesti ako nisam s njom. Onda sam shvatila da se te grižnje savjesti zapravo nikad ne mogu otarasiti. Sad je to prešlo u misli da ako sam s jednim, možda nisam dovoljno s drugim. No, imam potrebu otići negdje sama i barem jednom tjedno napraviti nešto za sebe”, rekla je za Story.hr.

Također je navela da svaki dana bude blijeda i raščipana kada se pogleda u ogledalo. Jedan dan joj bude svejedno, a drugi se poželi dotjerati.

“Svaki dan je neka nova borba. Dosta i hormoni utječu na to. Ja uvijek kažem da sam hodajući hormon. Ili sam živčana ili sam super volje. Ne bih voljela biti takva, ali sam shvatila da je to jednostavno tako. S vremenom se to malo smiruje, ali i dalje vidim da još nisam sva svoja. Prvo, teško sklapam rečenice zato što ne spavam. Ne spavam već tri godine i treba mi više fokusa. Čekam da se počnem vraćati na svoje staro. Rad od kuće mi se nije pokazao učinkovitim, lakše mi je otići u studio. Još uvijek se učim i borim s tim. Meni se teže odvojiti od djece jer sam s njima svaki dan. Kod kuće je stvarno najljepše, ali lijepo je i promijeniti sredinu”, rekla je.

U odgoju djece joj u velikoj mjeri pomaže njena majka Vjekoslava Huljić, kao i njen suprug Petar Grašo. Otkrila je kako se on snalazi u roditeljstvu.

“On se isto puno promijenio otkad su došla djeca. Nije mogao vjerovati u toliku količinu ljubavi. Nije mogao vjerovati da će mu toliko nedostajati djeca. Čak više curica, jer za nju više zna. Ona sad priča i mali je čovjek. Vezaniji je za nju, jer Toni je još beba i trebalo mu je i za nju vremena da se veže na način na koji su danas vezani. Tek kad dijete krene uzvraćati emocije, to stvarno postane nešto naraskidivo. Tako da on čak i kad svira negdje daleko, po noći se vraća kući što prije, zato što mu toliko jako nedostaje, a to prije nikad nije radio”, navela je.

Dodala je kako ona ima sreće jer se ne bavi poslom koji zahtijeva putovanje. Grašo se nakon svakog nastupa vraća kući u Split kako bi s djecom proveo još jedan dan.

“Naučio je na to, ali nije jednostavno. U svakom slučaju, Petar i ja smo tim i uspjeli smo se usuglasiti u tome tko što radi”, ispričala je.

