Ko je JJ koji je pobijedio na Eurosongu? Tri sata pjevanja svaki dan i neočekivano ime

Zahvaljujući kombinaciji opernog vokala i pop izraza, 23-godišnji Johannes Pietsch osvojio je žiri i publiku pjesmom Wasted Love, potvrdivši status favorita koji su mu ranije predviđale kladionice.

Od porodičnih karaoke večeri do opernih pozornica Beča

Pod umjetničkim imenom JJ krije se kontratenor austrijsko-filipinskog porijekla, koji je odrastao u Dubaiju. Osim njemačkog, tečno govori engleski, francuski i tagaloški jezik. Ljubav prema muzici razvijala se još u djetinjstvu – kroz porodične karaoke zabave zavolio je pop, dok mu je otac približio operu.

Godine 2016. porodica se preselila u Austriju, gdje JJ s 15 godina nastavlja školovanje. Nadimak JJ dobio je od školskih prijatelja koji su smatrali da ime Hansi zvuči previše tradicionalno.

Muzičko obrazovanje nastavlja u Beču, prvo pohađajući opernu školu Bečke državne opere, a zatim privatni Univerzitet za muziku i umjetnost grada Beča. Pjevačku tehniku usavršava svakodnevnim višesatnim vježbanjem – najmanje tri sata dnevno.

Prije nastupa na Eurosongu, učestvovao je u nekoliko televizijskih muzičkih takmičenja. U britanskom showu The Voice UK (2020.) izveo je pjesmu The Sound of Music i prošao audiciju u tim will.i.am-a, stigavši do knockout faze.

Godinu dana kasnije sudjelovao je u austrijskom showu Starmania, gdje se plasirao do finalnih emisija.

Uz to, paralelno je razvijao i karijeru u klasičnoj muzici. Redovno nastupa na sceni Bečke državne opere, u predstavama kao što su Macbeth, Billy Budd i Tschick, a posebnu pažnju privukao je ulogom Prvog dječaka u najnovoj produkciji Mozartove Čarobne frule.

Želja za nastupom na Eurosongu rodila se 2014. godine, kada je Conchita Wurst pobjedom donijela Austriji zlato. JJ taj trenutak opisuje kao presudan, odnosno motivisao ga je da godinama prati takmičenje, a Conchitu danas smatra svojom umjetničkom inspiracijom, “majkom”.

Ove godine, Austrija je bila drugi favorit kladionica s 22 posto predviđene šanse za pobjedu, odmah iza Švedske s 39 posto. Nizozemska je bila treća s osam posto.

Hrvatski predstavnik Marko Bošnjak nije uspio izboriti finale, nakon što je nastupio u prvoj polufinalnoj večeri.

Basel je domaćin takmičenja zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi švicarskog predstavnika Nema s pjesmom The Code. Tada je Nemo u finalu pretekao hrvatskog favorita Baby Lasagnu, čime je donio Švicarskoj prvo mjesto,pišu Vijesti

