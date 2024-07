Američka reperica ubijena tokom druženja s fanovima

Na društvenim mrežama ranije je objavila da će prisustvovati otvaranju salona i da će se družiti s obožavateljima. U salon je tokom događaja ušao naoružani muškarac i pucao direktno u repericu. Alliauna je potom prevezena u bolnicu, gdje je preminula od ozljeda.

Strani mediji pišu da se u policijskim izvještajima navodi da je do napada došlo zbog “prethodnog neslaganja tokom dana”. Društvenim mrežama proširile su se uznemirujuće snimke koje su zabilježile trenutke prije tragedije, a čuju se i pucnjevi.

“Ona je bila tamo, a muškarac s kapuljačom je ušao i počeo pucati. Svi su se sagnuli i sakrili iza automobila. Gledao je samo nju, to sam vidio. Nije pucao na sve, već samo u nju”, rekao je jedan od očevidaca.

Tan DaGod je prošle godine izdala nekoliko pjesama: Thats my ex pack, Mac & Needs, Controlla Freestyle, I need therapy… Bila je popularna i na Instagramu, pišu Vijesti.ba.

