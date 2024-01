Glavno IZNENAĐENJE u emisiji – najveća Anelina SUPARNICA došla neočekivano ispred nje: Ahmićeva u čudu

Darko Tanasijević je tokom emisije Pitanje novinara podigao Maju Marinković, kako bi prokomentarisala nova dešavanja.

Maja je najveća suparnica Aneli Ahmić i njih dve ratuju još od ulaska Takijeve ćerke. Mnogi spekulišu da je razlog toga upravo Marko Janjušević Janjuš, Majin bivši, a Anelin sadašnji momak. Marinkovićeva je iznenada ustala i došetala do Aneli, koja je bila u čudu od Majinih reči. Ni ona ni Janjuš nisu očekivali da će Maja žestoko i na nizak način napasti bosansku starletu.Ne bih ja dužila previše. Istina može da bude na pola, a ja ne mogu da tvrdim neke stvari, jer nisam sve čula. Jasno je da Aneli i Asmin nemaju sjajan odnos, ali ja se tu ne bih mešala. Da sam ja u odnosu sa muškarcem koji ima dete, ne bih se mešala u to i bila bih fokusirana samo na odnos koji ja imam sa njim. Ne opravdavam ja neke stvari, ali se ne petljam jer mislim da je to tema za osoebe koji su roditelji tom detetu. Ne mešam se ni u vezu Staniju sa Asminom. Ja sad vidim da je Aneli loše, ali morala je i sama da pripazi na neke stvari – kazala je Maja. Ja pričam šta želim. Aneli je mene vređala, nije ni ona naivna. Ja imam da verujem u šta ja želim. Možda Asmin laže, možda laže i Aneli. Umesto da je mislila Aneli kako se ponašala kao majka dok je imala se*s s Janjušem – rekla je Maja.Ti bi sad najviše volela da komentarišeš naš se*s. Nemoj samo ti da sudiš – istakao je Janjuš.

– Bivši muž ti je Aneli rekao da si bila zavisnica. Ti meni nisi relevantna – kazala je Maja.

– Provociraš je sad, Majo – dodao je Janjuš.

– Maja je juče govorila Aneli da je koristila opijate, a i sama Maja je to radila – kazao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku:

