OVO je prethodilo Janjuševom NAPUŠTAJU rijalitija – Prije tragičnog saznanja o SMRTI brata, dogodio se SKANDAL

Tokom sinoćnje emisije “Pitanja gledalaca”, Aneli Ahmić je iznela nove detalje o druženju i prekidu prijateljstva sa Urošem Stanićem, a prilikom izlaganja uplela je i Marka Janjuševića Janjuša.

Naime, ona je otkrila kako je njihov odnos izgledao, pre nego je Janjuš napustio Elitu, ne bi li sahranio rođenog brata, Mihaila Janjuševića, koji je presudio sebi.Aneli je priznala da Uroš pokušava da joj “smesti” aferu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, te da neprestano priziva Janjuša, ne bi li on shvatio sa kim zapravo ima posla, što Ahmićevu posebno remeti: Psuje mi mamu za Božić, čim je pogledam, naziva me bolesnikom. Premeštam se konstantno, da joj ne smetam. Ja po Aneli neću pljuvati, neću loše pričati po njoj. Kad su je svi pljuvali i vređali, ja sam joj bio dobar da je branim, a sada kada to ne radi, ona pokušava na sve načine da me omalovaži i gurne od sebe. Ona je u radio upala sa svojom novom bff, Majom Marinković, a hvala Bogu da mi je Milena Kačavenda dala da izlažem – rekao je Uroš.Milane, svi su svedoci da me psihički maltretira. On je jedna osoba koja ima pet, šest lica. Janjušu i meni je u početku odgovarao, ali se počeo menjati, prešao je granice. Počeo je da govori da smo mu uništili život, udaljili smo se Janjuš i ja, pričali smo o tome. On je progonitelj mene. Sedi ovde gleda me, pevuši mi pesmu, spominje mi imena od spolja, malo pre mi spominje Munju, priziva mi Janjuša – rekla je Aneli.

