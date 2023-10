PRVA IZJAVA ALEKS NIKOLIĆ NAKON VIJESTI DA JE PRIJAVILA CARA POLICIJI ZA NASILJE

Kako prenosi Skandal Aleksandra Nikolić je, navodno, posjetila advokata prošle nedelje sa željom da traži zabranu prilaska svog bivšeg dečka Filip Cara. Osim toga ona se, navodno, raspitivala i oko podnošenja krivične prijave za nasilje koje je navodno preživjela sa njegove strane.

Ukoliko do toga dođe sudski proces bi mogao vrlo brzo da počne i da presuda bude vrlo donesena. Ukoliko se dokaže da je istina on može biti osuđen na do deset godina zatvora u zavisnosti od člana krivičnog zakona Republike Srbije. Podsjećamo po krivičnom zakonu Republike Srbije samo zbog te prijetnje može da bude kažnjen zatvorom do tri godine. Ukoliko su nastale bilo kakve povrede kazna zatvora je od 5 do 10 godina. A ukoliko su prijetnje vršene bilo kakvim oružjem ili oruđem kazna ide i do pet godina.

Portal dalje piše da bi u tom slučaju Aleksandra morati na sudu da dokazuje da je bila maltretirana iako je ona u javnosti iznijela informacije da jeste. Također Aleks je pričala kako je FIlip Car zbog korišćenja narkotika spavao samo šest sati u roku od nekoliko dana što je njoj jako smetalo, piše Skandal.

Međutim, ostalo je nejasno, ako su navodi tačni, što tada nje prijavila nasilje i zbog čega nije ostavila Filipa. U svakom slučaju psiholozi kažu da žrtve nekada i nemaju snage ni volje da prijave nasilje. Naknadno mogu da prijavljuju nasilnike također kada skupe hrabrost, a ukoliko se ispostavi ii da, kao što je Filip Car izjavio da su u pitanju lažne optužbe, Aleks može krivično da odgovara.

Podsjećamo, ovi slučajevi u Srbiji imaju prioritet prilikom suđenja tako da se sudski procesi veoma brzo i efikasno završavaju iz razloga učestalog nasilja nad ženama, ali i muškarcima.

Pošto Filip Car nije srpski državljanin ostaje da se vidi da li će Aleks morati da ga prijavi po mesnoj nadležnosti odnosno sudu u Hrvatskoj ili će moći da ga prijavi i sudu u Srbiji, piše Skandal.

Portal Srbija Danas jekontaktirao Aleksandru da provjeri koliko su ovi navodi tačni te da iz prve ruke sazna šta je istina i da li je Aleks zaista posjetila advokata i prijavila policiji. Stoga smo kontaktirali Aleks Nikolić i pitali je za ove sadržaj ove vijesti.

– Nije istina – demantovala je Aleks Nikolić, piše SrbijaDanas.

