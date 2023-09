ISPLIVAO SNIMAK CAREVE PRELJUBE! Ljubi i mazi atraktivnu plavušu u klubu – poslao Aleks ranije kući, pa je prevario?!

Juče je kako bomba odjeknula vijest u medijima da su Filip Car i Aleksandra Nikolić raskinuli. Spekulisalo se da je Car prevario Aleksandru, a onda se ona oglasila putem svog Instagram profila i otkrila koji je pravi razlog njihovog raskida:

– Vidim da me mnogi spominjete svuda, pišete i tražite informacije. Da, istaina je, Filip i ja smo se razišli, a razlog našeg razilaska je to što ne možemo da nađemo zajednički jezik što se tiče naše budućnosti i ostaloga. Previše se razilazimo u stavovima koji dovode do ružnih situacija i ružnih riječi. Ja sam na putu za Beograd i ne odgovaram na poruke, shvatite da sada sve što želim je mir i da me ispoštujete u tome – napisala je Aleks, piše Srbija Danas.

Na društvenim mrežama kruže komentari da je Filip navodno prevario Aleks na svojoj rođendanskoj žurki. Filip je, navodno, svoju bivšu vjerenicu poslao ranije kući sa rođendanske žurke, a on je nastavio da se druži sa atrakivnom plavušom.



Na jednoj fan stranici koja prati šta se dešava u životu bivših zadrugara, osvanula je fotografija na kojoj se vidi da je Filip prisan sa nepoznatom djevojkom i izgleda kao da se ljube.

Na sljedećoj fotografiji koja je procurila na mrežama, se vidi kako su Car i atraktivna plavuša u zagrljaju i drže se za ruke, a društvo im pravi neki muškarac.

Ostaje nam da ispratimo da li će se oglasiti Filip i otkriti šta se dogodilo te noći u klubu.

