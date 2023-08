DRAMA U NIŠU! BEBICA SE POMIRIO SA PORODICOM I OSTAVIO KULIĆE! Marija demantuje sve “Idemo zajedno na more!”

Tokom emisije “Narod pita” u kojoj su gostovali Miljana Popović i Lepi Mića, potegla se tema čuvene troje Zadruge 6 – Miljane Kulić, Lazara Čolića Zole i Nenada Macanoviće Bebice, piše Srbija Danas.

Kako je Lepi Mića istakao, Bebica se pomirio sa svojpm porodicom, pa se iselio iz kuće Kulića u Nišu, a Mića je u čudu kako Marija Kulić demantuje sve, dok je njemu lično Macanović rekao kako stoje stvari.

– Inače čuo sam da je Marija demantovala da je Bebica otišao i da idu zajedno na more uskoro, a meni je lično rekao da je zapalio iz Niša i pomirio se sa svojima, ali me ne bi čudilo da on sutra ode u Niš – rekao je Mića.

– Da li misliš da je Marija to rekla kako bi zaštitila Miljanu od Zole, da se oni ne bi spojili? – pitala je voditeljka.

– Pazi rečenicu: “Ona može biti u Zadruzi sa Zolom, a kad izađe biće sa Bebicom”, to znači da je sa Bebicom tih mjesec dana bitnije njoj nego deset mjeseci sa Zolom – rekao je Mića.

– Zola se nije proslavio sam kao komentator – rekla je Miljana.

– Miljana je tata, kraj priče – rekao je Zola.

Detaljnije u nastavku teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari