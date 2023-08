“ONA JE ŽENA ZA POŽELJETI!” U jeku priče o raskidu, Tomović otkrio istinu o odnosu sa Ivanom Aleksić – spomenuo i Ša

Bivši zadruga, Vladimir Tomović, povukao se iz javnog života i posvetio se porodičnom biznisu, bazenima koje je izgradio na svom imanju. Tomović je zadovoljan kako mu prolazi ova ljetnja sezona.

– Mogu da prokomentarišem kako je kod mene, pa onda šta ljudi pričaju. Kod mene je bolja sezona iskreno. Ljudi koji su bili prethodnih godina rado se vraćaju nove ljude imam na imanju, kod mene je bolje 20, 30%. Ja upoređujem po pazarima. Bolje nego prošle godine. Ovako se ljudi žale na sezonu, kažu da ima ljudi, ali da je platežna moć manja. Globalna je kriza.

Tomović je isprozivao bivše rijaliti učesnike koji zarađuju na Tiktoku putem mečeva i poklona koje dobijaju.

– Nije lakše. Moraš da budeš budala, moraš tamo nekome da pominješ ime, da mu se zahvaljuješ za gift i lajk. Vidim da im šalju neke brkove i kape. Iskreno nisam u tome, ne pravim se lud, znam dosta toga o tehnologiji. Ali i dalje ne mogu taj fenomen da shvatim da ti nemaš komšiju, druga, prijatelja kome ćeš da daš novac ako je u nekoj materijalnoj oskudici nego da daš nekom degeneriku iz rijalitija da mu šalješ pet evra. Nebitno pet evra – pet evra. Imaš ispred prodavnice svake lokalne one ljude pa počasti ga pivom, daj detetu nekom za čokoladu. Meni je neshvatljivo da neko mečuje sa nekim i da mi kaže da je za 20 minuta razgovora zaradio hiljadu evra. Mi smo obolela nacija. Ja bih stvarno voleo da upoznam jednog čoveka, neka dođe kod mene na bazen, ima besplatan ulaz i ručak od mene samo da upoznam čoveka koji je nekad nešto nekome giftovao. Da vidim kakav je to sklop. Da vidim koja pobuda je njega naterala da nekome da pet evra. Znači nekome ko je budala koga možeš da gledaš i za džabe. Znači gledaš budalu za džabe i smiješ se. Ja se takvih ljudi bojim, ljudi koji su spremni da giftuju nekom nešto.

Vladimir je istakao da se ova njegova izjava nije odnosila na Nenada Aleksića Ša, sa čijom bivšom ženom Ivanom Aleksić se pisalo da je bio u romansi.

– On mi nije bio ni na kraj pameti. Veliki pozdrav za Ša, jednu veliku legendu, stvarno je legenda, upoznao sam čovjeka, sedam mjeseci smo živjeli zajedno. Nema greške, ljudina. Znam da zadrugari mečuju i da to giftovanje njima donese novac i ja ne mogu da vjerujem. Nisam na Ša mislio, možda je to vama zanimljivo zbog tih naših relacija, ali stvarno na njega nisam mislio.

Tomović je onda prokomentarisao i u kakvim je odnosima sa Ivanom. Domaći mediji su pisali da su njih dvoje navodno raskinuli, a sada je Vladimir otkrio istinu o njihovom odnosu.

– O svom privatnom životu ne želim da govorim. To što vi slikate ili ne slikate, što uhvatite, to je vaša stvar ali od mene nećete čuti ništa. O njoj mislim sve najbolje, žena za poželjeti. Jednu ružnu riječ za tu ženu nemam da kažem i to je to. Odgovorit ću ti na pitanje – nisam se dugo vidio sa Ivanom, o njoj mislim sve najbolje, jednu ružnu riječ za tu ženu nemam da kažem i to je to – rekao je Tomović, piše Srbija danas.

