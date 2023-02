OVO NIJE SMJELA DA KAŽE! Ana otkrila kakav je dogovor napravila u SPOLJNOM SVIJETU – Analizirao je Anđelu!

U toku je radio-emisija “Delegati” koju vodi i uređuje Filip Car. Njegov prvi gost bila je Ana Ćurčić.

– Prvi put si gost u mojoj emisiji i čast mi je što imam priliku da razgovaram sa tobom nasamo i da te pitam neka pitanja. Izdešavalo se šta se izdešavalo i ušla si prošli petak, verujem da mnogi gledaoci i zadrugari žele da znaju koji je cilj tvog ulaska? Mnogi misle da je to da nekako osvestiš Zvezdana i da ga možda povratiš. Neki gledaju da si ušla zbog sebe, neki da si došla da prebrodiš celu situaciju sa prve linije, a neki da osudiš čin Anđele i njega – započeo je Car.

– Sve ovo gledala mesecima i bilo mi je jako teško. Nisam imala prilike, vidim sliku, a ne mogu ništa da kažem. Ulazak mi je naravno zbog sebe, a druga stvar mi je što si rekao da se suočim sa tim – odgovorila je Ana.

– Da li ne tvoj cilj da dopreš do njega i osvestiš ga? Smatraš da je pogubljen i da ga je rijaliti zavozao – dodao je Filip.

– Ne, nije mi cilj da ga osvestim i želim uvek da mu pomognem,. On da se zavozao, jeste, ali nije mi cilj da ga ja osvešćujem. Imam 100.000 emocija da bih ga zagrlila i bila tu da se ispričam, ali mi se onda vrati sve što mi je uradio. Emocije su te koje me voze sad. Baš sam jutros pričala da sam tužna. Popodne budem srećna, a onda mi prevolada bol, ljubomora i bes, kao da sam u nekoj centrifugi. Ja želim da on shvati da sam jako povređena kad odreagujem na način na koji odreagujem, moram da iskažem svoja osećanja. Smogla sam snage da dođem, a da i dalje ćutim. Ne želim da ga provociram, niti da pravi scene i da se nervira, ja sam to sinoć jasno i glasno rekla. Što se tiče Anđele, neka radi šta želi, hvala što je hteo da to ne gledam, ali ja to od njega nisam tražila. On jeste ispoštovao i to je lep gest, ne mogu da osporim – rekla je Ćurčićeva.

– Da li je Zvezdan ušao na svoju inicijativu ili si to bila ti – pitao je Car.

-On je “Zadrugu” gledao. Pričao je ovde kako je analizirao Anđelu. Meni to nikad nije spomenuo u tom kontekstu, jer smo mi to doživeli kao sprdnju. Gledali smo jer on uveče nije spavao. Ovde je predstavljeno kako je on nju gledao 10 meseci, proučavao, a meni Zvezdan to tako nikad nije rekao. On je u šalama dobacivao da uđe. Moj stav je bio da to ne treba nikako, ali sam to presekla jer znam celu situaciju, i kako se on oseća. Podržala sam ga, pomogla, i mislim da je to bio normalan sled događaja iako mi nije palo da će da se desi ovo što se desilo. Imali smo naše više ciljeve i dogovore i ja sam mu bezuslovno verovala, i zato me je ovo toliko pogodilo. Mene su ljudi pitali da li sam normalna gde sam ga pustila, ali ja u to nisam verovala ni u najluđim snovima. Nije mi postojala šansa za to. Saznala sam pred “Zadrugu” da me je varao. Bila je još jedna krupna stvar, a druge prevare koje su bile pre, bilo ih je dve. Javila mi se ta devojka i šta da kažem. Najmanje je mene pogodio s*ks koji sam gledala, pogodile su me dublje stvari, a on zna koje i ne znam šta… Kad nešto kažem ispadnem folirant. Ako je tako u njegovim očima, okej. Ja sam ovde došla iz nemoći, prevelike ljubavi, izdaje. Nisam došla da on radi ovo što radi, ali očigledno da ja to izazivam. Ako me pitaš da li me voli i da li me je voleo, o tome intezivno razmišljam. Sad bih rekla koliko sam ja njega volela, nije me voleo. Kako vreme prolazi nije me voleo na način na koji sam ja mislila. Fer je bilo da se kaže pre i povuče ručna. Sputaš nagone i kažeš kako je. Naravno da bih plakala i pokušala da sačuvam to. Ne bih rekla idi, borila bih se i sad – govorila je Ana.

