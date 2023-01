VELIKA TRAGEDIJA ANĐELE ĐURIČIĆ! Malo ko zna kroz ŠTA JE PROŠLA, isplivala ISTINA

Zadrugarka Anđela Đuričić je prije nekoliko godina izgubila brata u saobraćajnoj nesreći.

Ona je to jednom prilikom i potvrdila, rekavši da je to jedina tema koja može da je pogodi, a u jednom od razgovora sa voditeljem Darkom Tanasijevićem otkrila je da je to trauma koju će vući cijeli život i da je ta nesreća promijenila njen život iz korijena.

– Ja mogu da izbacim osobu u životu kao da se nije desila – rekla je jednom prilikom Anđela kada je govorila o raskidu sa Matejom Matijevićem, a Darko ju je upitao da li je to otkad se dogodila porodična tragedija.

– Tako je. Mateja je dobio priliku da uđe u moj život. Pokušavala sam nekako da mu se približim, čak sam i danima bila nervozna, osamila sam se, znala sam da se nešto dešava i da će to nešto da se čuje, a onaj ko treba da zna ne zna – rekla je ona.

– Da li misiliš da si sebi načinila medvjeđu uslugu što nisi rekla da se radi o saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubio tvoj brat? To je nažalost tragičan događaj, ti nisi mogla da utičeš i da biraš da će se to desiti – dodao je Darko Tanasijević.

– Meni je bilo bitno da ne podijelim sa njima, ja nisam ušla zbog tužne priče. Mislim da komentarišu i u nedoumici su, mnoge je to zaintrigiralo. Ja se jesam snašla ovdje, ali se nisam opustila, ne mogu da se opustim. Otkad se potegla tema oko svega, meni je od te noći malo pao kamen sa srca jer znam da je to jedina tema koja mene može da dotakne, da se zaledim i da ne znam šta da kažem. Više se družim sa ljudima i osjećam se malo lakše. Nadam se da ću moći skroz da se opustim, uvijek mi prija razgovor sa tobom, imaš pozitivnu energiju – pričala je Đuričićeva pre nekoliko meseci.

Inače, Anđela je trenutno na meni raznih komentara zbog svoje veze sa zauzetim i starijim muškarcem Zvezdanom Slavnićem, piše Espreso.

