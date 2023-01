ŠAKOM GA UDARILA U NOS! Maja nasrnula na Cara zbog PRELJUBE, baca stvari, razbija: “BOLESNA SI!”

Filip Car i Maja Marinković osamili su se u rehabu sa Bojanom Simićem, te su mu tom prilikom prepričali detalje haosa iz njihove veze, kako onog u Beču, tako onog i ljetos koji je bio sa Zolom.

– Otišli on i ja u Beč, ja otkazala more – rekla je Maja.

– Molio sam je da ode na more – rekao je Car.

– Rekao si mi: “Idemo lemurice u Beč” – rekla je Maja.

– Navijala si da odemo u Beč, ja te molio da ideš na more – rekao je Car.

– I šta je bilo, ajde pričaj – rekao je Bojan.

– U jednom apartmanu Dragana, Šebez, on i ja, a u drugom, Filip Đukić, Mateja i tu još par drugara. Ide sad zaje**ncija. Penjemo se gore, ja mu kažem idemo da spavamo, kaže on meni da idem ja da spavam. Međutim, ja otišla da legnem, ostao on, a ja se vrtim i vrtim. Prošlo 20 minuta, otvaram ja vrata i nailazim na ovu džukelu, a on sa dvije, tri neke ku**e jeftine, one najgore koje šljakaju. One neke miniće, butine, kao Milka – rekla je Maja.

– One kad su vidjele mene, kao da su Ronalda vidjele. Kažu da su mislile da je lažan profil, ja kažem ne, Filip Car. Ja sam sve imao u glavi, plan cijeli. Kad ono otvara ona vrata, taman ispred vrata, treba da prođemo, a iza mene njih četiri. Otvara ova vrata, meni mrak na oči. Šakom me udarila u nos, držim njih, objašnjavaj, haos. Bacala patike kroz prozor, hoće da skoči, a Dragana uzela telefon i snima. Ova mi kaže da je maltretiram i da će da zove Takija – rekao je Car.

– Vi ste bolesnici, vi treba da se liječite – rekao je Bojan.

– Ova vidjela da Dragana snima, uzela nju za kosu. Izvrijeđala Šebeza, on me gleda u nevjerici. Ja mu kažem: “Buraz, ne znam šta bih ti rekao” – rekao je Car.

– Jedino je onaj brat stao na moju stranu, kad je rekao: “Mrš, ku**e napolje” – smejala se Maja.

– Ona ne zna šta je Beč, ona misli da je Beč Borča – rekao je Car.

Car je nakon toga ispričao situaciju sa Zolom koja se dogodila ljetos.

Ona tuče Zolinog prijatelja, zakuca Zolin telefon, maltretira mene i zove Takija i kaže da je maltretiramo. Daje mi njega na telefon, pa me on zove, meni neugodno. Digla ručnu ovom jednom, izgrebala Zolu, krenula na mene. Zove i mafija na telefon, čovjek ima 50 godina i visok šećer, šta da mu kažem, opet nije bilo ko, tata joj je. Nije to sad neki lik sa ulice, opet joj je otac. Meni kipti kao iz ekspres lonca, strašno, nikome se ne desilo – rekao je Car.

– Strašno, ti si stvarno bolesna – rekao je Simić, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari