ŠEJLI ZONIĆ SE TRAŽI “DLAKA U JAJETU”: Ne treba to lično da shvatiš

Još tri stepenika dijele Šejlu Zonić do pobjede u “Zvezdama Granda”.

Sinoć je imala žestok vokalni duel sa Antonijom Čerkez.

Šejla je prošla direktno u četvrtfinale, a Čerkez je prolazak tražila kroz baraž – i dobila ga.

I ovog puta se nije znalo ko se od članova žirija više divio Šejlinim bravurama.

“Šejla, presudilo je to što su zamalo krenule suze da mi idu u akapela pjevanju. Svaka ima neki biser u glasu, njegujte ih i želim vam svu sreću”, poručila joj je Ivana Peters.

Snežana Đurišić kaže da već možemo proglasiti pobjednika.

“Šejla, sama si zaslužna što ti se traži dlaka u jajetu, zato što si fantastičan pjevač koji može apsolutno sve. Kada se desi mali ‘kvrc’, mi ti to kažemo i ne treba to lično da shvatiš, nego da znaš da je neko to čuo. Što se mene tiče, ti si i finalista i pobjednik i moja draga koleginica. Svaka čast, posebno za akapela pjevanje i tu pjesmu”, istakla je Đurišić.

Još samo da Šejla zgrabi trofej i da opet BiH bude na tronu, piše CDM.

