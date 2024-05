“UMRO JE NA DAN NAŠE SVADBE, A ONDA SAM OTKRILA PRAVU ISTINU O NJEMU” – Od tragedije se oporavljala godinama

“Upoznala sam Erika na aplikaciji za upoznavanje početkom 2018. godine kada sam živjela u Njujorku. Bio je zgodan, pričljiv i zanimljiv. Počela sam da se zaljubljujem u njega, ali postojala je neka stvar koju je morao da zna – 2015. godine, bila sam zaljubljena u momka po imenu Majk”, počela je svoju nevjerovatnu priču Kejtlin Palmieri, prenosi The Guardian, piše espreso.

Tada je Eriku ispričala kakvu je tragediju doživjela sa Majkom.

“Za 30. rođendan roditelji su mi priredili zabavu kod kuće. Svi su se odlično provodili dok nisam čula kako moj brat viče Majkovo ime. Dok sam trčala prema buci, vidjela sam Majka na zemlji pored bazena mojih roditelja. Kliznuo je u vodu i nije disao. Očajnički sam pokušavala da mu pružim reanimaciju, ali ostao je bez svijesti”, rekla je Kejtlin.

U bolnici su joj rekli da Majka ne može da preživi. Niko ne znao kako je povređen, a imao je prelome u leđima i povredu mozga.

Dan kada je Majk umro

Šest dana nakon rođendana, držala je Majka za ruku dok su isključivali aparate za održavanje života.

“Moj šok i tuga bili su nepodnošljivi”, rekla je.

“Bilo je strašno ponovno proživjeti sve to kada sam to ispričala Eriku. Ali, ako smo želeli budućnost, morala je biti zasnovana na potpunoj iskrenosti. Erik je bio divan”, nastavila je Kejtlin.

Kako je rekla, način na koji ju je slušao učinio je da se osećala sigurno. Pet meseci kasnije, počeli su zajedno da žive.

“Kada me je zaprosio u Central parku u decembru 2019. godine, to je izgledalo kao bajka. Ponovo sam pronašla ljubav”, rekla je.

Bila je sigurna da će njihova priča završiti prihvatanjem gubitka Majka i proslavom divnog čovjeka kakav je Erik bio.

Ali došlo je do preokreta…

“Poljubila sam ga za laku noć”

“Pripremali smo se da se vjenčamo u avgustu 2020. godine. Na večeri sa prijateljima i porodicom noć prije našeg vjenčanja, Erik je održao govor o tome koliko me voli. Nakon toga, poljubila sam ga za laku noć i otišla u svoju hotelsku sobu. Erik je bio kod svog brata”, ispričala je Kejtlin.

Sljedećeg jutra, probudio ju je telefon.

“Čula sam mamu. ‘Ketlin’, rekla je, zvučeći čudno. ‘Moraš doći do lobija.’ Strah me je obuzeo. Rekla sam: ‘Ne dok mi ne kažeš šta se dešava.’ Činilo se kao vječnost prije nego što je odgovorila: ‘Erik je umro rano jutros’.”

“Sjećam se šta se desilo nakon toga u dijelovima. Kolabiranje na krevet i borba za dah. Mama dolazi do vrata i gotovo me nosi nazad do svoje kuće”, rekla je.

Obdukcija je utvrdila da je Erik umro od srčanog udara u 33. godini, zbog stanja o kojem niko ništa nije znao.

“Moj šok i tuga bili su duboki. Kako sam mogla biti na Erikovoj sahrani kada je trebalo da budemo na medenom mjesecu?”, pita se Kejtlin.

Kako su godine prolazile, naučila je da upravlja svojom tugom.

Šokantan preokret

“Moja neobučena vjenčanica još je visila u mom ormanu, a prsten nosim na posebnim prilikama. Činilo se da poštujem Erika. Bila sam sigurna da će naša priča završiti prihvatanjem mog gubitka i proslavom divnog čoveka koji je on bio. Ali bilo je preokreta”, nastavila je Kejtlin.

“Prošle godine, 20. novembra – na dan Erikovog rođendana – bila sam na Instagramu kada sam vidjela post koji je odao počast nekome ko je umro, a ko je imao isto prezime i rođendan kao Erik. Autorka posta rekla je da je bila s njim na njegovom posljednjem rođendanu”, priča Kejtlin.

Pomislila je da je u pitanju čudna slučajnost, naročito zbog toga što je post bio od osobe koja je čula njenu priču prije nekoliko godina i kontaktirala je.

“Od tada smo bili u sporadičnom kontaktu. Kliknula sam na njen Instagram stori, koji mi je otkrio da je njen post zapravo bio o Eriku. Poslala sam joj poruku da objasni. Dva sata kasnije, imala sam odgovor – sa snimcima ekrana”, rekla je.

Kako joj je objasnila, ta žena je upoznala Erika na aplikaciji za upoznavanje u martu 2019. godine.

“Počeli su da se viđaju i još su razgovarali 15 dana prije našeg vjenčanja. Gledajući poruke koje je slao njoj dok smo sjedili zajedno kod kuće, osjećala sam se loše”, dodala je.

“Sve je bila laž”

Kako je rekla, djelovalo joj je kao da je zarobljena u filmu, onom s groznim zapletom.

“Veza za koju sam mislila da je imam; čovek za kojim sam tugovala – sve je to bila laž. Bila sam očajna da svi podijele moju ogorčenost, ali mnogi ljudi nisu želeli da znaju. Kada neko umre, ljudi ne žele da čuju loše stvari koje su uradili. ‘Volio te je’, čula sam iznova i iznova. Ali to nije bila ljubav”, uverena je Kejtlin.

Sada, kako kaže, radi na tome da prihvati da nikada neće znati šta je Erik osjećao prema njoj.

“Ne znam kakav je bio njegov pojam ljubavi, ali znao je da to ne bih prihvatila. Sada mi je kao stranac. Ostavljena sam sa vrstom bijesa, jer ne mogu da mu kažem kako sam se osjećala. To je bes zbog toliko protraćenih godina”, kaže ona.

U mjesecima koji su prošli, borila se sa depresijom i anksioznošću, i išla na terapiju.

“Ali želim da o tome govorim i drago mi je što znam istinu. Sada mogu da se viđam bez da me progoni senka mog ‘savršenog’ muškarca. U tom smislu, sada sam slobodna”, zaključila je ona, piše espreso.

