“ONA JE GLUPA I LAKA ROBA!” – Maja Nikolić ošurila po Aleks – Izgleda da su TAČNE PRIČE ZA BUJANOVAC?

Pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Maja Nikolić, kao da je jedva dočekala raskid Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić o kom bruji ceo Balkan.

Budući da se Dragojević pojavio u jednom od njenih posljednjih muzičkih spotove, kao i da se spekulisalo da je Maja u njega zaljubljena do ušiju, jasno je čiju stranu pjevačica drži.

Zadrugari su ostali šokirani zbližavanjem Filipa Cara i Aleks, budući da na ovoj relaciji iz dana u dan odnos prerasta u nešto više od samo prijateljskog. Međutim, reklo bi se da javnost i nije baš iznenađena ovakvim “scenarijem”.

Jedna od onih koja je upravo ovakav slijed okolnosti i očekivala, pa je iskoristila prvu priliku da osuje paljbu po Aleksandri, je upravo pomenuta pjevačica.

Ističe da joj je prvenstveno žao Dejana, kao i da je Aleks napokon pokazala svoje pravo lice, koje je uspjela dugo da skriva.

– U šoku sam! Sramota velika i Aleks me je baš, baš razočarala! Niti je igrač, niti umije da igra rialiti i pritom nije ni svjesna da će Car da je šutne, čim bude spavala sa njim! Izdala je Dejana, a pravi se naivna. Oduvijek sam govorila da je Aleks glupa što je i dokazala sada! Pokazala je svoju pravu prirodu i ne može ona da se promijeni. Ipak su tačne sve priče za Bujanovac. Ovo je pravo lice Aleks! A pritom pouzdano znam šta su joj sve govorili i ona je nastavila po svome. To je njena priroda, jače je od nje. Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikad! Da je normalna ona nikad ne bi pričala sa Carem, niti sjedila pored njega, a kamoli da dozvoli da je pipa po koljenu i mazi. Znači bruka i sramota! Znamo svi šta je sve Car govorio za nju i koliko ju je vrijeđao i ponižavao i ona opet njemu sve ovo dozvoljava?! To vam govori sve o njoj i njenom karakteru. Laka roba! – napomenula je Maja, piše Pink.rs.

