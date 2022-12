ŠOKANTNO – produkcija objavila SNIMAK PREVARE! Usred dana PUŠTENO – PUKLA LJUBAV! Ona POBJEGLA IZ ZADRUGE!

Influenserka Super Cveta, danas je diskvalifikovana iz “Zadruge”. Odluka da ode sa imanja, bila je isključivo njena, ali kako nalažu pravila rijalitija, za to će morati da plati 50.000 evra, piše Srbija danas.

– Obavještavamo vas da je Cveta diskvalifikovana zbog samoinicijativnog napuštanja “Zadruge”. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra – pisalo je u pismu Velikog šefa.

Cveta je inače javnosti poznata kao najbolja drugarica pjevačice Elene Kitić, ali i bivšeg zadrugara Frana Pujasa.

Elena i Fran su, kao što je javnost već znala, bili zajedno, a onda ga je Kitićeva prevarila. Pujas je ipak pokušao da ostane džentlmen, ne govorivši ništa loše o njoj ni nakon prekida, ali njena drugarica nije mogla da ne reaguje, piše Srbija danas.

Isplivao je snimak, koji je Pink ekskluzivno pustio u emisiji, gdje se čuje da je Cveta presjekla druženje sa Elenom i da je jasno potvrdila njenu prevaru.

– Ja sa Elenom ne pričam, smatram da je ispala nekorektna više puta, a i prema Franu. Frana sam ja okačila u to vrijeme na svoj stori, bolio me je ku*ac šta će ko da kaže. Ništa ja nisam uradila, to je njen bezobrazluk i njeno nevaspitanje. Rekla sam da donese kod mene stvari, jer je prije svega moj drug, a ne njen dečko – govorila je Cveta u snimku u kom opisuje to da je nakon prekida Kitićeva željela da izbaci Pujasove stvari.

