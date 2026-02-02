Melanija puni kina: Najveća zarada jednog dokumentarca

Svjetska premijera filma “Melania” održana je u petak, a publika je bila uglavnom žene i starija od 55 godina, koje su donijele 70 posto prihoda filma.

Prema The Hollywood Reporteru, film je postigao veliku popularnost među konzervativcima u južnim američkim državama, posebno među ženama starijim od 55 godina, koje su činile 72 posto publike na premijeri.

Prethodno je medijska tvrtka Pak, pozivajući se na podatke američke istraživačke tvrtke National Research Group (NRG), tvrdila da bi dokumentarac, s ukupnim budžetom od 75 miliona dolara, mogao zaraditi oko 5 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja u SAD-u i Kanadi.

Film , u produkciji Amazon MGM Studiosa i režiji Bretta Ratnera, prati život prve dame prije inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa 2025. godine, od njezina doma u Trump Toweru u New Yorku do njezina imanja Mar-a-Lago u Palm Beachu, te bilježi trenutke iza kulisa Bijele kuće, izvještava Fox News.

