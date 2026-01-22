Mask u Davosu: Roboti će zadovoljiti sve ljudske potrebe, svako će imati po jednog

Šta treba znati:

Roboti i VI zadovoljiće sve ljudske potrebe

Biće više robota nego ljudi, svako će imati jednog

SpejsEks želi da proširi život izvan Zemlje

Produženje života je moguće, ali nosi rizik stagnacije

“To znači da u jednom trenutku nećete moći ni da smislite šta da tražite od robota. Biće takvo obilje dobara i usluga”, rekao je Mask u razgovoru sa kopredsjedavajućim Upravnog odbora Svjetskog ekonomskog foruma Larijem Finkom u Davosu.

Na pitanje kako u takvom scenariju vidi svrhu ljudskog postojanja, Mask je rekao da je nemoguće obilje za sve, ali da je, uprkos tome, veoma optimističan.

“Mislim da će svako na Zemlji imati jednog humanoidnog robota i željeti jednog. Ko ne bi želio robota koji bi, pod pretpostavkom da je veoma bezbjedan, pazio na vašu djecu i brinuo se o vašem ljubimcu ili vašim starim roditeljima”, dodao je Mask.

Mask je naveo da je cilj kompanije SpejsEks da poveća vjerovatnoću da civilizacija ima sjajnu budućnost i “da se život i svijest prošire izvan Zemlje”.

“SpejsEks se bavi unapređenjem raketne tehnologije do tačke u kojoj možemo da proširimo život i svijest izvan Zemlje – na Mjesec, na Mars, a na kraju i na druge zvjezdane sisteme. Mislim da uvijek treba da posmatramo svijest i život kakav poznajemo kao nešto krhko i delikatno, jer prema našem najboljem znanju ne znamo za postojanje života bilo gdje drugdje”, rekao je Mask.

Kako je naveo, ljudi mu često postavljaju pitanje da li na Zemlji postoje vanzemaljci, a on im, kako kaže, uvijek odgovara da je “on jedan od njih”.

“Često me pitaju: da li među nama ima vanzemaljaca? A ja kažem – ja sam jedan od njih. Ne vjeruju mi”, dodao je Mask.

Istakao je i da bi, kada bi iko na svijetu znao da li postoje vanzemaljci, to bio on.

“Imamo 9.000 satelita gore i nijednom nismo morali da manevrišemo kako bismo izbjegli vanzemaljski svemirski brod”, ocijenio je Mask.

Mask je naveo da je važno da se život učini multiplanetarnim, kako bi, ukoliko dođe do prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem na Zemlji, svijest nastavila da postoji.

“To je svrha SpejsEksa”, rekao je Mask, prenosi Tanjug.

Govoreći o mogućnosti zaustavljanja starenja, Mask je naveo da će to biti moguće kada se otkrije uzrok starenja.

“Sve ćelije u vašem tijelu, uz neke male izuzetke, stare praktično istom brzinom. Nikada u životu nisam vidio nekoga sa starom lijevom rukom i mladom desnom rukom. Zašto je to tako? To znači da mora postojati neki sinhronizujući sat koji je usklađen kroz svih 35 biliona ćelija u vašem tijelu”, rekao je Mask,pišu Nezavisne

Kako je rekao, smrt je na neki način korisna.

“Postoji razlog zašto zapravo nemamo duži životni vijek. Ako ljudi žive zauvijek ili veoma dugo, mislim da postoji određeni rizik od stagnacije društva, da se stvari ukrute i ostanu zaključane na jednom mjestu, što bi moglo postati zagušujuće i dovesti do gubitka živosti”, rekao je Mask.

Istakao je da je veoma vjerovatno da će se pronaći način za produženje životnog vijeka

Facebook komentari