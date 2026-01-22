MONSTRUM IZ AACHENA: Već osuđen za 10 ubistava, sada ga sumnjiče za još 100 žrtava

Prema riječima glavne tužiteljice iz Aachena, Katje Schlenkermann-Pitts, postoji veliki broj novih “sumnjivih slučajeva”.

Bivši bolničar osuđen je na doživotni zatvor za 10 ubojstava i 27 pokušaja ubojstva na Okružnom sudu u Aachenu u studenom.

Sud je utvrdio da je davao smrtonosne injekcije pacijentima na odjelu palijativne skrbi u Wierzelenu blizu Aachena.

Djela koja su bila predmet suđenja dogodila su se od decembra 2023. do svibnja 2024. Novi sumnjivi slučajevi odnose se na moguća ubojstva iz ranijeg razdoblja. Bolničar radi u klinici od 2020. godine.

“Broj sumnjivih slučajeva u trenutnom procesu sada je znatno veći od 100”, rekla je Schlenkermann-Pitts.

Također je istaknula da se radilo o početnoj sumnji.

“Naravno, ona se može odbaciti”, rekla je tužiteljica. Već je provedeno 27 ekshumacija u vezi s novim optužbama, a očekuje ih se još oko 30, prenosi fenixmagazin.

