Metoda “uštedite 1 cent” popularna u Njemačkoj: Evo kako funkcioniše i koliko novca možete uštedjeti

Umjesto nejasnih ciljeva i ambicioznih planova koji često propadnu, ova metoda omogućava jasnu strukturu, lako praćenje napretka i veću šansu da štednja zaista uspije.

Pravila jednostavna

Osnovna ideja je jednostavna – obvezujete se da ćete štedjeti godinu dana, 365 dana u godini.

Prvog dana odvajate samo jedan cent, a zatim povećavate svoju ušteđevinu za jedan cent svaki dan, pišu njemački mediji.

Dakle, drugog dana uštedite dva centa, trećeg dana tri centa i tako dalje. Nakon godinu dana uštedjećete značajnu svotu – bez većeg financijskog opterećenja, prenosi Fenix magazin.

Ova metoda štednje idealna je za ljude koji žele štedjeti polako i uz minimalan napor. Početak je jednostavan i nije težak, tako da možete brzo uspostaviti motivišuću rutinu. Postepeno povećanje znači da izazov postaje progresivno zahtjevniji – savršeno za jačanje samodiscipline.

Koliko ćete uštedjeti za 365 dana?

Matematika iza izazova je jednostavna: Konačni iznos je zbir aritmetičkog niza, budući da se iznos uštede povećava za jedan cent svaki dan. Ukupan iznos na kraju godine stoga je zbir iznosa uštede (1 + 2 + 3 + … + 365), gdje je razlika između dnevnih iznosa jedan cent.

Tačnije, uštedjet ćete ukupno 667,95 evra u jednoj godini.

Šta trebam imati na umu?

Posebno u posljednjih nekoliko mjeseci u godini dnevni iznosi za izazov “Uštedite 1 cent” značajno se povećavaju.

Stoga planirajte unaprijed kako biste bili sigurni da si i dalje možete priuštiti potrebne iznose pred kraj. Takođe je korisno postaviti plan štednje za automatski prenos bar većih iznosa na štedni račun.

Ako vam dnevna štednja nije praktična, budite fleksibilni: možete kombinovati sedmične iznose i prenositi ih sedmično, pišu njemački mediji.

Čak i ako morate napraviti pauzu jer vam je novac potreban za nešto drugo, to nije razlog za odustajanje.

Jednostavno počnite ponovno čim budete mogli.

Druge metode štednje

Popularna je i takozvana metoda “štednje na promet”. Neke banke nude i opcije “štednje na kusur”.

Svaki put kada kupujete debitnom ili kreditnom karticom, neparni iznosi se automatski zaokružuju i direktno prenose na vaš račun.

