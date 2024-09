“Super donator” sperme tuži Netflix zbog serije o njemu

Holandski “super donator” Džonatan M., koji je donirao spermu i pomogao u začeću najmanje 550 djece u više država, podnosi tužbu protiv striming servisa Netfliks, koji je napravio seriju o njemu.

FILE PHOTO: The Netflix logo is seen on their office in Hollywood, Los Angeles, California, U.S. July 16, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo