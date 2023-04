DEJAN STIGAO IZ SAUDIJSKE ARABIJE U SRBIJU: Evo šta je ODMAH URADIO, “MORAO SAM…”

On se sada vratio u Beograd, a tim povodom se oglasio na svom Instagram profilu.

Dejan je na snimku djelovao vidno zbunjeno, nije znao dan kada se vratio u Srbiju, pa je otkrio da je sve vrijeme spavao i da ne zna kada je tačno stigao u prijestonicu.

– Stigao sam juče, sinoć sam stigao u Srbiju. Juče sam stigao, ne, stigao sam kući, ne znam tačno kada. Zakovan sam za krevat, spavam i odmaram. Tamo je bilo 35 stepeni, zapušen mi je nos, na suncu je tamo bilo 800 stepeni. Živ sam i zdrav sam, morao sam da se naspavam. Let me je raznio, klackao sam se iz Sarajeva do Beograda – rekao je Dejan. prenosi novi

