Ovaj svjetski hit nije lako otpjevati, ali naša Džejla Ramović oduševila je sve: Pogledajte šta je izvela

Dokazano jedan od najboljih vokala regiona, pobjednica „Zvezda Granda Džejla Ramović ne prestaje da izaziva oduševljenje. Ponovo joj je pošlo za rukom da milionski auditorijum popularnog showa „Nikad nije kasno“ ostavi bez daha, ali i svojim glasom izazove lavinu emocija u studiju.

Sudeći po reakcijama, ovonedeljna emisija će se dobro upamtiti s obrizom na to da je otvorila upravo Ramovićeva i to čuvenim hitom „The show must go on“. Džejla je na bini izgledala poput svjetske zvijezde, a svi prisutni su bez treptaja pratili nastup pobjednice „Zvezda Granda“.

Tokom izvođenja pratio je orkestar „Nikad nije kasno“ koji je savršeno upotpunio scenski nastup, dok je Žika Jakšić sve vrijeme aplaudirao sa osmijehom od uha do uha. Uslijedio je gromoglasan aplauz, a mnogi su stava da se ovakav performans ne može opisati riječima, već samo doživjeti.

Jakšić nije krio da mu je velika čast što se talentovana Džejla našla u žirijskoj stolici i upravo ona, svečano otvorila najemotivniju emisiju.

-Do tebe je teže doći nego do predsjednika! Moram da te pohvalim jer radiš i studiraš, ali ono što je zaista lijepo je što si prednost dala studiranju. Studiraš u Barseloni, druga godina već– istakao je voditelj, a pjevačica se sa osmijehom zahvalila i osvrnula na fantastičan orkestar koji je pomogao da sve djeluje kao sa svjetske scene.

Facebook komentari