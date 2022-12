RASKOL U PORODICI NIKOLIĆ! Dok Aleks spava sa Carem, u porodičnom domu se desila DRAMA – hitno je HOSPITALIZOVALI

Ljubavna drama kontroverzne zadrugarke Aleksandre Nikolić ne jenjava. Nakon što je Dejan Dragojević raskinuo s njom, uplovila je u romantičnu vezu s Filipom Carem.

Čitava ova neprijatna situacija uticala je negativno i na zdravstveno stanje Aleksine majke, Slovenke Nikolić. Ona je usled velikog stresa završila u bolnici i zadobila velike zdravstvene probleme.

– Svašta se izdešavalo, zgrožena sam mnogim stvarima po pitanju mog deteta. Mnoge stvari su nepravilne. Moja Aleks ima dobru dušu, ali je povodljiva – započela je svoju ispovest Slovenka.

– Nisam očekivala ovo. Moja Aleksandra nikoga nije volela kao Dejana, uvek je bila tu za njega. Zaboravila je i mene kao majku, i sestru, sve zbog Dejana – nastavila je Aleksina mama.

– Nekad pomislim da je ovo neka igra, ali onakve gnusne reči mi ne piju vodu. Ne mogu da dođem sebi. Juče sam ceo dan bila po doktorima, u urgentnom centru. Pijem lekove za smirenje, pritisak… Ne spavam – vidno potrešena rekla je Slovenka.



Na pitanje da li je zbog čitave ove situacije zamrzela Dejana, Slovenka je bila surovo iskrena.

– Nikoga ne mrzim, pa ni Dejana. Mogu da prezirem, da okrenem glavu, da za mene ne postojiš. Nikoga ne mrzim, to je Aleksandra povukla na mene. Direktna sam, ne lažem, tako sam vaspitana – rekla je Nikolićka.

Odgovorila je i na pitanje da li je neko od porodice Dragojević pokušao da stupi u kontakt s njom.

– Nije me zvao niko od Dejanovih, ali videla sam na Jutjubu da slave raskid moje Aleks sa njim – izjavila je Aleksandrina majka.

Dala je i odgovor na pitanje sa kim bi volela da njena ćerka bude u ljubavnoj vezi nakon svega.

– Najviše bih volela da moje dete ostane samo do kraja, da bude dostojanstvena. Car je simpatičan i pametan dečko, ali za vezu je katastrofa! Ona mu je prva veza u rijalitiju, video je da se ona promenila i da je ona na prvom mestu. Ne znam koji mu je cilj, ne verujem da mu je stalo do Aleksandre. Mislim da je on ušao s ciljem da spusti Aleks, da ima dogovor s nekom osobom… – završila je svoju potresnu ispovest Slovenka.

Cijeli intervju pogledajte ispod teksta:

